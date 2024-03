Acosta: "Es como cuando pierdes la virginidad, todo empieza a ser muy bonito y luego es todo un desastre"

El español Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16), finalizó noveno el Gran Premio de Catar de MotoGP, pero reconoció que estuvo 'muy cerca' de un mejor resultado, 'lo veía cerca' pero, 'al final teníamos que cometer un error'.

"Ha estado muy cerca. Me veía cerca, cuando llevábamos quince vueltas o así, me veía a tiro, pero al final, teníamos que cometer un error, no podía ser todo tan bonito. Hemos hecho la primera vuelta en el undécimo puesto y en diez vueltas me había puesto cuarto, así que tenemos que estar contentos", explicó Acosta.

De su pelea con Marc Márquez fue claro: "ha durado lo que tenía que durar, es como cuando pierdes la virginidad, todo empieza a ser muy bonito y luego es todo un desastre y no podía acabar tan bien el cuento hoy, pero tenemos que estar contentos".

"Llegar a la primera carrera y adelantar a un montón de gente es lo que más me ha gustado y ya no te voy a decir adelantar a Marc Márquez, ir cuarto... Adelantar a gente, tener ritmo y estar ahí, es lo que más me ha gustado", comentó satisfecho Pedro Acosta.

"Desde que estaba en Moto3 no me veía con tantísima confianza para adelantar y mira que en Moto2 podía adelantar un montón, y más o menos donde quisiera, pero esa confianza de ir detrás, poder lanzarme y saber que la moto se iba a parar y que iba a salir todo bien, hacía tres años que no la tenía. Más que contento", señaló satisfecho el campeón de Moto2 en 2023.

'Tiburón' Acosta reconoció que el fallo estuvo en la 'gestión, no ha sido el neumático, ha sido una cosa entre gasolina y algo que había por ahí... Pero ha ido más que bien'.

Y explicó la carrera: "la salida ha ido bastante mejor que ayer, sólo que Miller me ha pasado muy rápido y muy cerca, así que la moto se ha empezado a mover y tenía a mucha gente en todas partes y yo estaba en medio del meollo, entre que he cortado, me he estabilizado un poco y he vuelto a seguir, he perdido mucho tiempo, pero ha ido mejor que la de ayer, aunque la suya ha ido mucho mejor".

"Muchas veces es mejor hacer diez vueltas yendo así y luego irte para atrás, que hacer todas las vueltas yendo quinto, por eso creo que tenemos que estar más que contentos ya que al final es gestión, cómo ruedan los de delante y muchísima experiencia ahora en la manera que me da el viento yendo detrás de la gente", continuó Acosta.

"Ha habido una imagen que he visto en el box que se colaba Binder, Martín y Márquez, y llegaba yo enchufado por detrás. Creo que esto ha sido bastante importante, porque me comí la carrera de ayer detrás de Álex y la de hoy me la he comido detrás de Martín, de Márquez y de gente que pilota de manera diferente y creo que esto, para circuitos más lentos, me he visto mejor, en zonas que tenía más controladas, y por eso intentaba adelantar mucho en la curva 16 o en la 6 con adelantamientos con menos velocidad, que los tenía más por la mano", reconoció Pedro Acosta.