Bagnaia avisa: "Márquez será un duro rival"

El Mundial de MotoGP ha empezado como terminó el del pasado año, con un calculador, competitivo y eficaz bicampeón del mundo ‘Pecco’ Bagnaia, que ha sabido exprimir al máximo el tremendo potencial de su Ducati ‘Desmosedici’, que, sin duda, no tiene mucho que ver con la de sus siete compañeros de marca, pues todo el mundo está convencido de que el gurú Gigi Dall’Igna siempre reserva lo mejor para su piloto de referencia.

“Nosotros trabajamos en silencio. Nosotros somos una familia. Nosotros hemos conseguido lo que hemos conseguido porque nos conocemos muy bien y sabemos lo que debemos hacer para ser competitivos, por eso cuando el sábado no nos salieron las cosas, comenté que seríamos muy competitivos y hasta podríamos ganar el domingo, como así ha sido”, señaló Bagnaia, orgulloso del trabajo realizado el sábado por la noche y en el ‘warm-up’ previo a la carrera de ayer en Losail, Doha, Catar.

De nuevo, líderes

Bagnaia, que mostró su felicidad y la de su equipo “por haber empezado la temporada allí donde la dejamos, es decir, delante, primeros, líderes del campeonato”, elogió tanto el trabajo y triunfo del sábado de su compañero de marca en el ‘team’ Prima Pramac, Jorge Martín, como el papel protagonizado por Marc Márquez, en la que fue la carrera de su debut con la Ducati del pasado año.

“Lo primeros que hay que decir es que Marc es todo un campeón, perdón, es ocho veces campeón del mundo y, por tanto, no me esperaba menos de él, sabía que protagonizaría una actuación como la que ha tenido en Catar”, comentó el campeonísimo italiano. “Es pronto aún y así se lo he oído decir también a él, para saber si será uno de los aspirantes al título, pero lo que sí ha demostrado en este fin de semana es que será, sin duda, uno de los rivales a tener muy en cuenta en todas las carreras”.

“Si al acabar el test de Valencia, en noviembre, la primera vez que me subí a la Ducati, me hubiesen dicho que acabaría cuarto en el primer GP del 2024, hubiera firmado a ciegas”, señaló Márquez anoche antes de coger el avión de regreso a España. “Ha sido un fin de semana muy bueno, mucho, tanto por seguir conociéndonos en el equipo como por la evolución que hemos tenido. Lo importante es no dejar de dar pasos cada día, pues habrá un momento que llegaremos a nuestro tope y, a partir de ahí, costará mucho sacar una décima de segundo más a nuestra moto y a mi pilotaje, pero tendremos que hacer si queremos ganar carreras. Aún no estamos en ese punto, pero no creo que tardemos mucho”.

MM93 sí reconoció que ha empezado a divertirse de nuevo. “Los test de Malasia y Catar, la carrera de Losail, todo ha sido muy positivo, pero seguimos teniendo delante gente más rápida que nosotros. Normal. Debo sacar todo el jugo a esta moto y lo lograremos, seguro. Portimao (24 de marzo), por ejemplo, puede ser otro gran punto de referencia, pues será la primera vez donde todo sea nuevo para mi moto y para mi pilotaje”.

Y, sí, Márquez también empieza a saborear lo que es vivir, correr, competir a lo largo de todo un fin de semana y no sufrir caídas. “Sé que llegarán las caídas porque forman parte de mi estilo de competir. Todos sabéis que yo defiendo, acertada o equivocadamente, que para saber dónde está el límite hay que caerse. Pues bien, de momento no me he caído, he tenido una actuación estable y progresiva y empiezo a pasármelo bien sobre la moto, aunque aún puedo disfrutar más”.

Aún no toca

El piloto de Cervera (Lleida), ahora residente en Madrid, reconoce y ya es una gran ventaja que esta Ducati se pilota mucho más comodamente que la Honda y, sobre todo, no es tan física. “He visto a ‘Pecco’ y he estado varias vueltas detrás de Jorge (Martín) y aún tengo que pulir mi estilo. Ellos frenan muy bien, salen empujando de las curvas, abren gas con eficacia…debemos fijarnos en esos detalles y acercarnos al estilo Ducati, olvidando canto antes a mi querida Honda”.

Y, sí, con la sinceridad de siempre, Márquez reconoció que, en algún momento de la carrera de ayer, soñó con el podio, pero no era momento “aún” de hacer locuras. “Ya llegará el día en que estemos en condiciones de, en situaciones como la de ayer, pegaditos a Martín, nos la juguemos”.