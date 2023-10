Marc Márquez: "No es un adiós, es un hasta luego a Honda"

"Ha sido la decisión más dura y más difícil de mi carrera, en Honda tengo a mi familia y a mis amigos", asegura Marc tras anunciar su fichaje por Gresini "Con nuestra moto Márquez no necesitará demasiado tiempo para adaptarse. En el test de Valencia liderará", considera el campeón Bagnaia ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Marc Márquez ha comparecido en la rueda de prensa en Indonesia junto a los dos pilotos que se están jugando el título, Pecco Bagnaia y Jorge Martín, a los que ha eclipsado por completo después de que Gresini haya oficializado el fichaje del piloto de Cervera este mismo jueves, en vísperas del gran premio.

"Ha sido una decisión muy dura, pensando solo en mi carrera deportiva. Romper once años de relación con Honda, con muchos éxitos en este periodo, ha sido muy difícil. Toda mi familia y amigos están en ese equipo, pero a veces tienes que salir de tu zona de confort. Los últimos cuatro años he sufrido mucho y no he disfrutado. Necesito reencontrar la ilusión, de lo contrario no tiene sentido seguir adelante", ha explicado el octocampeón.

"Quiero disfrutar y por eso he elegido Gresini, que es un equipo familiar, mi hermano está ahí y tienen la mejor moto de la parrilla. Ya han conseguido buenos resultados con Enea Bastianini y con mi hermano. Si sonrío dentro del casco, que es lo que busco, todo vendrá rodado", ha dicho.

El 93 ha recordado que "la primera parte de temporada era competitivo, pero asumía demasiados riesgos. Ahora también, pero no a ese nivel. Hay que ser paciente y en la segunda parte de temporada me resultaba difícil pensar con claridad, cada fin de semana cambiaba de opinión, me asolaban las dudas. No es que estuviera jugando con la prensa. Tuve contactos con Gresini y les dije que si querían esperarme, podía ser que optara por irme allí, pero que no les podía prometer nada".

Márquez asegura que "mi decisión definitiva fue el martes pasado , después del GP de Japón. Quería un nuevo desafío y un nuevo reto y Gresini me lo ofrecía para 2024. El miércoles lo cerramos". Incluso ha dicho que llegó a barajar "tomarme un año de descanso" y apunta que "aunque tenía otras opciones no las voy a revelar por respeto a otros equipos. Gresini me esperó, se la jugó y al final me decidí por ellos".

"Quiero finalizar lo mejor posible las seis carreras con Honda que tenemos por delante. Llevo dos años sin ganar y una fábrica puede esperar, pero el tiempo para un atleta es más limitado", ha señalado Marc, que en febrero cumplirá 31 años.

Sobre la posibilidad de llevarse a su equipo ha señalado que "aún estamos en conversaciones con Gresini, hemos firmado esta mañana el memorandum de entendimiento. Tuve una conversación con todo los miembros de mi equipo, me ayudaron mucho para decidirme, me aconsejaron como amigo. No quiero destruir el equipo de Repsol Honda ni tampoco el Gresini Racing, que tienen sus estructuras, soy yo el que tendrá que adaptarse, aunque sí quizá algún mecánico vendrá conmigo". Según ha comentado a Izaskun Ruíz, se llevará a Javi Ortiz, no a su jefe de equipo Santi Hernández, que se queda en Honda.

"Decidí optar por un equipo familiar para volver a los orígenes, con una buena moto. Se que es un reto y no va a ser fácil, pero necesito tener motivación y quiero llegar a los circuitos y disfrutar", ha insistido Márquez, que prefiere no hablar sobre su sustituto en Honda: "No entró en eso. Todo es rumorología, de cien nombres que dan, igual uno es cierto. Les deseo lo mejor. Por mi parte no es un adiós e Honda, es un hasta luego y espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar", ha afirmado convencido el 93.

Bagnaia ha comentado la llegada de Márquez a Ducati y ha dicho que "hace tres o cuatro meses me habría parecido increíble, pero en los últimos meses estaba cantado. Es positivo para nosotros y para el deporte. Con nuestra moto Márquez se sentirá cómodo y no necesitará demasiado tiempo para adaptarse. Será interesante".

El actual campeón y líder del Mundial 2023 no ha querido 'mojarse' sobre la posibilidad de que Márquez sea candidato al título la próxima temporada pero tiene claro que plantará cara desde el principio: "Pienso que en el primer test d Valencia él liderará y puede acabar el año entre los cinco primeros".

Jorge Martín, por su parte, ha comentado que "un gran reto para él y también para nosotros. Es la única manera de que podamos compararos con él , que es uno de los mejores pilotos de la historia".