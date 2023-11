Marc Márquez: "Acosta dará mucho que hablar en MotoGP, puede marcar una época"

El ocho veces campeón dlel mundo dejó claro que "los números del ya campeón de Moto2 hablan por si solos" y que "es realmente muy bueno" La punta de lanza de Honda, hoy P13 en Malasia, también opinó sobre el posible fichaje de Marini: "es joven y tiene experiencia con la mejor moto de la parrilla"

El español Marc Márquez, tras entrar en la P13 en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, no dudó en reconocer sobre el nuevo campeón del mundo de Moto2, el también español Pedro Acosta, que "dará mucho que hablar en MotoGP", al tiempo que subrayó que "puede marcar una época".

El de Cervera añadió que "ya lo dije en redes sociales en su primera carrera en Moto3, no me acuerdo exactamente que puse, ya que estaba en el sofá de casa porque estaba lesionado, pero Pedro es muy bueno, y lo está demostrando, pues al final los números hablan por sí solos".

"Uno puede apuntar de muchas maneras, puede conseguir resultados puntuales como pasa y ha pasado en el pasado, pero cuando uno gana cuando le toca ganar, puntúa cuando le toca puntuar, cuando no pierde el tiempo y va por 'faena', es cuando llegan los resultados", explicó Marc Márquez.

"No pondré ninguna etiqueta porque siempre lo he odiado, cada piloto tiene su época, cada piloto tiene sus años y cada piloto tiene su momento, nadie es el 'anti', ni viene a algo. Nadie, lo he dicho muchas veces, es eterno", comentó Márquez sobre la llegada de Acosta a MotoGP.

"Tuvo su época Doohan, tuvo su época Rossi, tuvo su época Lorenzo, Stoner, luego llegué yo y llegarán otros, llegó Quartararo, Bagnaia, ahora llega Pedro Acosta y habrá uno de estos que va a ganar bastantes mundiales en MotoGP, el que haga mejor las cosas", recalcó el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Para @37_pedroacosta, todos los días son días de moto 🙌



"No creo que sea el tío con más talento del mundo, pero me gusta ir en moto"#MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/AlDpxatmdU — DAZN España (@DAZN_ES) November 12, 2023

Por otro lado, Marc ve bien que el hermano de su acérrimo rival Valentino Rossi, Luca Marini, en la actualidad en Ducati, pudiera ser su sucesor en Honda pues "al final es un piloto joven, con experiencia encima de una Ducati, que ahora mismo parece ser la mejor moto en parrilla por los resultados".

Sobre esa posibilidad, que se ha rumoreado después de que Valentino Rossi "colgase" en redes sociales una foto suya con los colores del equipo de Honda, dijo que "ya veremos, porque allí al parecer sonaba más Di Giannantonio, pero al final Honda sabrá la estrategia que tiene".

Márquez aclaró que a pesar de su rivalidad con Rossi "hay que diferenciar las cosas" y, en este sentido, subrayó que él con Luca Marini "siempre he tenido un trato muy respetuoso, muy cordial", se han "llevado bien" y han hablado. "Hay que saber diferenciar las cosas, que en el pasado con mi hermano no fueron así, pero ahora sí es así", destacó.

"Quiero decir que se tienen que saber diferenciar las cosas. Mi rivalidad con Valentino no es ningún secreto en el pasado, pero la cuestión, que era que m extrañaba que Marini cogiera mi sitio, es que si un piloto va rápido y un piloto se lo merece...", aclaró Márquez.

Asimismo, insistió en que cuando ha dicho lo de mi hermano, "que fue campeón del mundo de Moto2 y se merecía subir a MotoGP, da igual que nombre sea y que apellido tenga, cada uno tiene su estilo, tiene su carácter y su pilotaje en pista, y eso se tiene que diferenciar completamente".