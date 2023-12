Jorge Martín: "Márquez no me asusta"

Jorge Martín ha brillado este año a lomos de la Desmosedici GP23 del Pramac, batiéndose hasta la última carrera en Valencia con el campeón Pecco Bagnaia, piloto oficial de Ducati. El madrileño, que estos días vuelve a estar de actualidad por el estreno de su documental 'Martinator' en DAZN, ha ofrecido una interesante exclusiva a este medio y también ha hablado sobre sus objetivos para 2024 con el responsable de la versión italiana de motorsport.com durante el evento navideño de su equipo en Reno, cerca de Borgo Panigale, asegurando que no le inquieta que Marc Márquez vaya a pilotar una Ducati el próximo año.

Según confirma el de San Sebastián de los Reyes en el documental 'Martinator, voluntad de hierro', estuvo a punto de convertirse en piloto de fábrica de Ducati en 2023, aunque la marca italiana se decantó finalmente por Enea Bastianini. "No sé si puedo decir esto, pero el domingo de Valencia, tenía ya dos monos negros preparados, por si el lunes me subía a otra moto", confiesa.

"Pero bueno, no salió y ya no me importa. He luchado por ser campeón y me he quedado muy cerca de Pecco y lo he hecho en Pramac. Estoy orgulloso de seguir y de ellos, porque al final, si me movía, tampoco volvía con mi equipo, entonces creo que se merecen pelear por otro Mundial y se merecen conseguirlo", apunta en DAZN.

Por otra parte, en declaraciones a motorsport.it durante 'La Fiesta de los Campeones' de Ducati' en el Unipol Arena de Casalecchio di Reno, Jorge Martín va más allá y señala que "el objetivo es llegar a la moto roja. Sé que será difícil, porque hay mucha competencia por ese puesto. Pero creo que he demostrado mucho ya. Pero lo voy a intentar demostrar aún más. Si no consigo la moto oficial de Ducati, entonces sí, tendré que mirar a otros sitios".

A nivel deportivo, el reto está claro: "Voy a intentar ganar el Campeonato del Mundo en 2024. Sé que será una temporada muy larga, dura y complicada. Pero ese es mi objetivo. También creo que 2023 me dio la experiencia que necesitaba para ser más competitivo en 2024. Nunca he tenido tanta presión como he tenido este año, y para mí ese será mi punto fuerte el año que viene", argumenta.

Sobre el nuevo motor, que pudo probar en los tests de Valencia, comenta que "por desgracia poco puedo contar porque tuvimos problemas. Le pregunté primero a Pecco y me dijo que le gustaba mucho. Pero yo no pude entender nada, tuvimos algunos problemas y no puedo añadir nada más".

Por último, Martín aborda la llegada de su compatriota Marc Márquez a Ducati de la mano de Gresini: "No me asusta. Si lo hiciera, me tendría que ir a casa. Nada ni nadie me asustan. Quiero ganar, y si quiero hacerlo también tengo que vencer a Márquez. Es un rival más. Aunque sinceramente creo que es mejor tenerlo cerca, porque también podemos analizar sus datos. Será difícil vencerle".