Ducati valora la llegada de Márquez

"No queríamos a Marc, pero tengo la curiosidad de verle y escuchar sus comentarios después del test, porque es uno de los pilotos más importantes de la historia" dice Dall'Igna El director general de Ducati Corse reconoce que el octocampeón les incomoda: "Tendremos que ser buenos a la hora de gestionar las relaciones para preservar la armonía en el equipo"

Gigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse y 'padre' de las Desmosedici que actualmente dominan el Mundial de MotoGP, ha hablado con la prensa en el circuito de Cheste, mientras en la pista Marc Márquez protagonizaba un histórico debut con la moto de Gresini, después de once años como piloto Honda.

Después de siete vueltas, Márquez se ha situado tercero provisional en el test, en el que ha utilizado la Desmosedici GP23 que hasta el domingo pilotó Johann Zarco en el Pramac. Al quitarse el casco el 93 ha exhibido una sonrisa de felicidad en un gesto que muchos esperaban y que deja clara su satisfacción por el cambio a Ducati.

Dall'Igna, con todo, ha insistido en su postura de los últimos meses: "Ducati no quería a Márquez", ha comenzado, aunque también es obvio que para ellos es "un orgullo" que el octocampeón haya elegido su moto para intentar volver a sentirse competitivo.

"Tengo la curiosidad de verle, de escuchar sus comentarios, lo que me dirá después del test, porque Marc es uno de los pilotos más importantes de la historia del motociclismo y es un honor que él quisiese correr con nuestra moto. Pero por otra parte es evidente que es un piloto incómodo, así que tendremos que ser buenos a la hora de gestionar las relaciones entre todos los equipos, entre todas las personas que trabajan en Ducati, porque creo que uno de nuestros puntos fuertes es la armonía que hay dentro de nuestra estructura", ha señalado el manager italiano.

"Con nuestra moto han ganado casi todos los pilotos que la han usado, así que imagino que sí, que Márquez irá bien con ella y que sabremos adaptarla a su estilo de pilotaje", ha añadido Dall'Igna., que ha explicado que "Marc ha empezado con la moto con la que ha terminado Zarco. En las motos de Enea, Pecco y Martín hemos introducido unas últimas evoluciones que nos han dado ya algún problema, tanto de fiabilidad como de prestaciones, con lo que no consideramos que esas evoluciones que introdujimos sean fáciles de usar por los equipos privados como Gresini. Hemos preferido no darles algunas cosas, como ha ocurrido en otras ocasiones".

En cualquier caso, el italiano está convencido de que la llegada de Márquez no afectará para nada al bicampeón Pecco Bagnaia: "Creo que no cambia nada. Él es dos veces campeón del mundo, y debe hacerlo todo para lograr su tercer título. No hay tantos pilotos que hayan conseguido ganar en dos años seguidos el campeonato del mundo, lo que le convierte en uno de los más importantes", ha subrayado.

Por último, Dall'Igna también ha valorado las concesiones aprobadas por MotoGP a los fabricantes japoneses, Honda y Yamaha, para tratar de que recuperen el pulso en un Mundial ahora dominado por Ducati y el resto de fábricas europeas. "Estoy de acuerdo con las concesiones, creo que es algo importante, sobre todo para los constructores que están en dificultades. Estoy convencido de que es algo justo dar ventajas a los japoneses, porque será más bonito para el campeonato. Con lo que no estoy de acuerdo es con dar las concesiones, porque se le han dado también a KTM y a Aprilia, a constructores que o han ganado carreras este año o que han estado peleando por ganarlas prácticamente durante todo el año".