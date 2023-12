Yamaha y los Márquez, ocho años de guerra y veto

Un documental de DAZN sobre la figura de Álex Márquez desvela la guerra total entre la firma nipona y los hermanos catalanes La batalla entre Marc y Rossi por el Mundial de 2015 abrió un conflicto que sigue sin cerrarse

Hay rivalidades en el mundo del deporte que trascienden más allá de lo meramente competitivo. Y en un mundo como el de Moto GP, pueden llevarse hasta el extremo.

Es el caso de la firma japonesa Yamaha con los hermanos Márquez, Marc y Álex. Pensar en Yamaha en pensar en Valentino Rossi, y ello nos lleva de manera inevitable a las guerras que mantuvo el italiano con Marc por la supremacía de la máxima categoría sobre dos ruedas.

Pues bien, para los rectores de la marca nipona esa guerra todavía no ha acabado. Como la historia de aquel soldado japonés perdido en una isla desierta para quien la II Guerra Mundial no había finalizado treinta años después del armisticio, en Yamaha todavía a día de hoy no quieren ver a los Márquez. Ni en pintura.

En un documental de DAZN llamado ‘Álex’ sobre la figura del hermano pequeño de la saga, se habla sin tapujos del veto que estableció Yamaha hacia la familia Márquez a raíz del ya famoso desencuentro en Sepang durante el Mundial 2015.

Un veto que cuatro años más tarde, en 2019, afectó de lleno a Álex cuando dio el salto a la categoría reina. Yamaha le dio con la puerta en las narices.

“Era mi quinto año en Moto2 y se me había criticado por eso. Yo hacía años que quería subir a MotoGP. En mitad de año, en Brno, tuve una oferta para hacer un año en Moto2 y creo que eran dos en MotoGP, con el Petronas Yamaha. Quartararo estaba delante, luchando con Marc, y era una moto que me gustaba. Creía que era buena para mi estilo de pilotaje, pero no terminó de salir, por equis razones”, señala el de Cervera.

Cuando el dirigente malasio de la firma presentó la idea a la marca de Iwata, los de los diapasones dieron un rotundo 'NO' por respuesta, a raíz del veto a la familia Márquez. Pero lo cierto es que hubo rúbrica... y foto: “Tengo una foto aquí... porque yo lo firmé y entonces vinieron Marc y Álex. Firmamos el contrato para que Álex estuviera con nosotros. Esto fue en agosto de 2019, a las 10 de la noche. Le comenté a Yamaha que quería fichar a Álex para Moto2 y, después, para MotoGP. Y Yamaha dijo: ‘No. Ningún miembro de la familia Márquez puede estar en Yamaha’. Yo les pregunté por qué, si ese era mi equipo...”. Pero la historia entre Marc y Valentino “se convirtió en algo personal para ellos”.

Marc Márquez habla al respecto: "Ese acuerdo se firmó en nuestro ‘motorhome’, en el año 2019, en el circuito de Brno. Razlan, valiente y honesto, valoró lo que era Álex como piloto sin pensar que esto podía molestar en el lado azul. Por lo que sé, cuando ese nombre llegó al box de Yamaha lo vetaron, tal cual. Incluso siendo un equipo satélite, que firmaba con Petronas. Más que rivalidad con Rossi, siempre he tenido rivalidad con Yamaha".

"Con Lin Jarvis nunca nos hemos hablado mucho. Es triste que esto pase en el ‘paddock’, porque yo creo que aunque sea familia, o amigos, se tienen que diferenciar las cosas. Y ya te digo yo que muchos amigos en el ‘paddock’ se hablan más las cosas técnicamente de lo que nos hablamos yo y mi hermano”, indica Marc.

El veto de Yamaha llevó a Álex Márquez hasta el garaje oficial de Honda, marca que abandonó hace un año para subirse a la Ducati de Gresini. Las dudas al manillar de la moto japonesa invadieron al ilerdense, pero sólo necesitó una vuelta en los test de Valencia para comprender que era el mismo de siempre: “Entendí que no se me había olvidado pilotar”.

2023 ha sido su mejor temporada en la categoría reina. El piloto catalán ha finalizado noveno, con dos podios en las carreras largas y dos victorias al esprint que le han asegurado su continuidad en un Mundial, donde sigue demostrando de lo que es capaz. Pero en Yamaha mentar a los Márquez sigue siendo tabú...