Dani Amatriaín: "No estoy arrepentido, estoy orgulloso"

Dani Amatriaín llegó al Campeonato del Mundo de Motociclismo en 1987, dónde compitió dos temporadas en la cilindrada de 500cc y otras tantas en 250cc. En 1992 dio el paso al Campeonato Mundial de Superbikes, mientras disputaba el Europeo, dónde logró ser campeón esa misma temporada. Anteriormente, Amatriaín había ganado el Campeonato de España de SBK en 1990 y el de resistencia en 1987 y 1988.

El barcelonés siguió vinculado al mundo del motociclismo tras su retirada como piloto, y se convirtió en representante de pilotos. Entre ellos, Emilio Alzamora, los hermanos Espargaró y Jorge Lorenzo, con quién rompió su vínculo en 2008, en parte por haber caído en una adicción a las drogas, de la que está totalmente recuperado a día de hoy.

Hace poco presentó su libro autobiográfico, titulado “Mi vida, de 300 a 0 km por hora – Volver del abismo”. ¿Cómo surgió la idea de plasmar su historia en un libro?

Llegan momentos en la vida en que a veces no sabes el porqué, pero sientes la necesidad de hacer algo, y además es necesario hacerlo, ya no solo por ti, sino porque las experiencias que has tenido pueden servir para alguien.

En el libro explica el proceso de lucha y superación de la etapa en la que cayó en una adición a las drogas. ¿Qué factores contribuyeron a que, habiendo tenido éxito como piloto y como mánager, cayese en una adicción?

El por qué se cae en el mundo de las drogas puede ser por múltiples factores. En mi caso influyeron los entornos y las situaciones de euforia que produce a veces el éxito.

¿Qué ha sido lo más duro del proceso de recuperación?

Lo más duro ha sido entender que por el camino pierdes muchas cosas, ya no solo profesional, sino también a nivel personal: gente que se aleja, seres queridos que no te perdonan según qué cosas,... Lo positivo es que por el camino te encuentras a personas que te ayudan a entender esto.

¿Se arrepiente de algo?

Creo que el arrepentimiento es un estado que debemos corregir. Arrepentirse sirve cuando has hecho algo muy malo, cuando le has hecho algo a alguien, pero cuando lo has superado, como es mi caso, pues no, no me siento arrepentido, sino orgulloso.

Josep Lluís Merlos, Dani Amatriaín y el Doctor Bonaventura Clotet, en la presentación del libro del expiloto / Dani Amatriaín

En varias ocasiones ha admitido el buen trato que siempre le ha brindado Carmelo Ezpeleta. Además, ha confesado que fue la primera persona de la que se disculpó.

Puedo decir que Carmelo es un hombre que, más allá de tenderme la mano cuando le fui a pedir disculpas, es una persona que siempre me coge el teléfono, y, si en ese momento no puede, me devuelve la llamada. Siempre está ahí cuando le necesito, y es algo que le agradeceré siempre.

¿Cuál es el mejor recuerdo que se lleva de la época en la que estuvo en el Mundial?

Siempre recordaré el primer título con Emilio Alzamora. Ese año fue muy especial. Junto a Emilio, Gelete, Ángel, y el resto creamos una pequeña familia en la que peleamos cada punto. Además, el hecho de convivir con Ángel Nieto todo el año, durmiendo en la misma habitación y conociendo su vida, es algo que siempre llevaré en el corazón.

¿Y el peor?

Seguramente la última caída que viví como representante de Jorge Lorenzo, en 2008, en el Circuito de Montmeló. Se dio un golpe muy fuerte en la cabeza, y tuvo que ser evacuado en helicóptero. Además, yo en esa época ya estaba mal, y fue un momento muy duro.

El mánager de Jorge Lorenzo, Daniel Amatraín, y el médico Xavier Mir, tras la caída de Jorge Lorenzo en el Circuito de Montmeló en 2008 / EFE

Durante su etapa con Lorenzo, tuvo varios enfrentamientos con su padre. ¿Cómo es su relación actual con él?

No tengo relación con él. Ha llegado un punto de mi vida en el que no voy a rememorar nada más de mi pasado, porque igual que hubo momentos difíciles, quiero acordarme de cosas buenas de Chicho. De lo malo siempre hay algo bueno.

Como ex manager, ¿qué opina sobre Pedro Acosta?

En el mundo del deporte, el trabajo es lo más importante, no solo es cuestión de talento. Hay pilotos que quizá no tienen tanto talento, pero que trabajan más y pueden llegar muy arriba. Creo que Pedro tiene todos los ingredientes para convertirse en un piloto relevante dentro del Mundo del Motociclismo, pero todo hay que verlo.

Y al nivel del motociclismo español en categorías inferiores, ¿hay algún piloto que crea que destacará en MotoGP?

Creo que hay un abanico muy grande de pilotos muy buenos y no sería justo que hablara de unos por encima de otros. Aunque sí que le tengo mucha simpatía a Iván Ortolá, porque lleva el mismo dorsal que llevé yo cuando era piloto. Creo que cuando suba de categoría destacará porque tiene una gran estatura y eso le favorecerá.

Actualmente, tiene un canal de Youtube dónde comenta las carreras. ¿Se plantea volver al mundo de las motos?

No. Significaría volver a poner distancia en el núcleo familiar que he conseguido. Tengo proyectos con mi marca y a nivel terapéutico me lo estoy tomando muy en serio, hago unos tratamientos muy intensivos, por lo que estoy muy ocupado. Sí que es cierto que al haber adquirido formación de coach y la experiencia que tengo, podría llegar a asesorar a algún piloto, pero no más.