Lorenzo intuye el destino de Marc Márquez en 2025

Marc Márquez ha tenido un fin de semana de luces y sombras en Portugal, su segundo gran premio con Ducati y el Team Gresini. El sábado subió por primera vez al podio (2º) en la carrera sprint y se le vio radiante en la celebración. El domingo no parecía tan competitivo y a falta de tres vueltas, peleando con el vigente Pecco Bagnaia por la quinta posición, lejos del trío de cabeza, se fue al suelo tras tocarse con el italiano en un incidente que ha generado mucha polémica en las redes sociales, pese a que los comisarios lo consideraron un 'lance' de carrera, exculpando a ambos pilotos.

Para lo bueno y lo malo, lo cierto es que Márquez está de vuelta y empieza a encontrarle el 'truco' a la Desmosedici. "Se está adaptando muy rápido y promete un final de temporada brutal", advierte uno de los veteranos del paddock, Jorge Martínez 'Aspar'.

El de Marc futuro, en el aire

Si se cumplen las expectativas y el piloto de Cervera acaba desafiando a las Ducati oficiales todavía está por ver, pero de ello va a depender y mucho su futuro. Después de once años en el Repsol Honda, el octocampeón firmó por Gresini por una única temporada y nadie sabe cuál será su próximo destino.

Pero algunos lo intuyen o parecen tenerlo claro. Jorge Lorenzo, que en 2019 compartió box con Marc y ahora ejerce de comentarista de lujo en DAZN, ha desplegado su teoría sobre el fichaje del '93' por KTM. El balear está convencido de que los austríacos intentarán llevarse a Márquez en 2025.

"Me sorprendería que KTM no intentase fichar a Marc el año que viene. No solo es fichar al ocho veces campeón del mundo, sino incluir un piloto de Red Bull en la fábrica", subraya Lorenzo, que cree que los de Mattighofen formarán una dupla temible: "Está (Brad) Binder, que es un pilotazo, pero KTM en teoría tendría que tirar por Marc Márquez para formar un Dream Team con Pedro Acosta, que es su joya joven y el gran campeón que es Márquez. Sería lo lógico...", apunta Lorenzo.

Lorenzo no descarta totalmente que Márquez pueda seguir pilotando para Ducati, pero eso plantearía "un importante dilema" a los de Borgo Panigale. Si Marc recupera su mejor nivel este año no se conformará con un equipo satélite, querrá estar en la estructura oficial. "Y Ducati tendrá que elegir" a quién sitúa como compañero de Bagnaia. "Pecco ya está confirmado, pero tendrán que decidirse entre Quartararo, Jorge Martín, Marc Márquez y Enea Bastianini. Van a tener un dilema espectacular", sentencia Jorge.