Así fue la caída de Marc Márquez en la primera vuelta de la 'sprint'

El de Cervera se fue al suelo mientras intentaba engancharse al Top6 de carrera tras cuajar una buena salida Tras meterse en Q2 directamente y conseguir clasificar en P8, el ocho veces campeón del mundo se quedó fuera en la primera vuelta

No fue posible soñar en Mandalika. La P8 de Marc Márquez en Q2 hacía pensar que el de Cervera podría luchar de tu a tu con los mejores para sumar puntos en una nueva prueba al esprint, pero las esperanzas se difuminaron muy pronto sobre el trazado internacional de Indonesia.

El de Cervera salió bien, pero no fue capaz de controlar la rueda delantera de su Honda en una de las curvas a izquierdas del circuito asiático. La caída, sin consecuencias, lo dejó sin opciones de continuar a las primeras de cambio, por lo que habrá que esperar a mañana para ver si Marc es capaz de mejorar las sensaciones de hoy y de sacar puntos de este fin de semana.

"Me he guardado para mañana", comentó Marc entre risas sobre lo efímera que ha sido su participación en esta prueba al esprint en Mandalika. "La carrera ha sido corta. No me ha llegado a influenciar el toque con Aleix, la verdad. Me he caído en la 11 porque me tenía que caer y ya está. He entrado demasiado rápido y me ha patinado el neumático delantero", apuntó el piloto del Repsol Honda sobre el incidente.

"Con esta moto no te puedes calentar. Si vas más rápido de lo que realmente sientes, pasan estas cosas. A veces hay más suerte, como pasó en Japón, pero a veces las cosas salen así. A ver si mañana podemos alargar un poco más la carrera y disfrutamos en pista", añadió Marc para cerrar su intervención ante los micrófonos de DAZN.