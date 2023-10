Marc Márquez: "Será raro no ver a Santi en el box"

El octocampeón, liberado de la presión por su futuro, arranca sexto en Indonesia: "Te sacas un peso de encima teniendo claro tu futuro" "Lo de Bezzecchi, si sale bien es una heroicidad; si sale mal, es una locura. Ha tenido una caída fea y ahí el tornillo se puede romper, lo sé por experiencia", valora Marc ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE MOTOGP

Marc Márquez ha concluido el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Indonesia de MotoGP en sexta posición y ha reconocido que tras confirmarse este jueves que la próxima temporada correrá con la Ducati de Gresini, se siente liberado de la presión.

"Te sacas un peso de encima teniendo claro tu futuro, pero el nivel y el compromiso en pista no cambia para nada, se ha visto en las dos últimas carreras, que han sido muy movidas en ese sentido y han sido las mejores del año. Por experiencia sé evadirme de los problemas, como el año pasado, que hubo muchos, y centrarme solo en la pista y la manera de pilotar, que no cambia", ha explicado Marc al término de la sesión.

"Aquí hoy había unas condiciones similares a India, con poca adherencia, patinaba la moto y esto hace que el límite lo ponga la pista y no se llegue a exprimir del todo la moto, pero por la tarde el agarre ha mejorado y ya se ha visto arriba a los de siempre. Es cierto que fuera de Europa, los viernes nos encontramos más cómodos con pistas con menos adherencia", ha apuntado el piloto del Repsol Honda.

Asimismo, Márquez ha señalado que mañana "será muy importante la Q2", aunque no espera estar en la primera línea: "Y la segunda será muy complicado". Confiado, Márquez ha insistido en que "el objetivo hoy era la Q2, lo hemos conseguido y mañana a ver si podemos hacer lo mismo" .

"Por la mañana, cuando he visto la posición, ya me he sorprendido porque en el segundo parcial me dejaba mucho margen después de la caída del año pasado y por la tarde ya he incrementado el riesgo en ese punto. Tendremos que dar un pasito más, pero es buen ritmo para estar del séptimo al décimo, que es nuestra posición en este momento", ha añadido.

Nuevo equipo técnico

También durante la jornada el responsable del Team Gresini, Michelle Masini, ha confirmado que Márquez tendrá nuevo jefe de mecánicos en 2024, el italiano Frankie Carchedi. Marc admite que "será raro para mí parar en el box y ver la cara de otra persona que no sea Santi Hernández, será muy extraño, pero en la vida hay cambios y te tienes que adaptar"

"Frankie Carchedi es un gran técnico, con mucha experiencia, fue campeón del mundo con Joan Mir en 2020 y el compromiso será máximo. En seguida nos tenemos que adaptar par entendernos y sacar los mejores resultados posibles", ha valorado.

El riesgo de Bezzecchi

Por último, Márquez también se ha referido al caso del italiano Marco Bezzecchi, que ha vuelto a pista solo cinco días después de pasar por el quirófano por una fractura de clavícula y que esta mañana se ha caído a 150 km/h, si bien ha acabado el día como el tercer mejor tiempo. El piloto del VR46, que marcha tercero en el Mundial a 54 puntos del líder Bagnaia, no quiere perder el 'tren' del campeonato y ha asumido alto riesgo.

"Si sale bien es una heroicidad; si sale mal, es una locura. Esto es como va, pero siempre en el límite, y ole por él, al final es tener las ganas de hacerlo y saber arriesgar. Ha tenido una caída fea por la mañana y ahí el tornillo se puede romper, lo sé por experiencia, y es una liada porque te tienen que volver a operar. Ha sido muy valiente, sin duda", ha subrayado Marc.