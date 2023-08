Bezzecchi conquista en Silverstone su tercera 'pole position' en MotoGP

En unas condiciones extremadamente adversas, el italiano supera al australiano Jack Miller y al español Alex Márquez que partirán desde la segunda y la tercera plaza, respectivamente

El italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) sumó su tercera 'pole position' de MotoGP al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputa en el circuito de Silverstone.

En unas condiciones extremadamente adversas, Bezzecchi superó en su última vuelta, la quinta, a quien hasta ese momento había liderado la clasificación, el australiano Jack Miller (KTM RC 16).

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22) acabó tercero y ocupará un puesto en la primera línea de salida.

[Consulta la clasificación del Mundial de MotoGP]

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22) fue el primer protagonista de la primera clasificación oficial pues pasó de ser el más rápido en los últimos libres a irse por los suelos en la curva uno a poco de comenzar, aunque su segunda vuelta ya le colocaba líder.

Como él, también pasaron por apuros el campeón del mundo de 2021, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que consiguió evitar la caída en la curva dieciséis, mientras su compañero de equipo, el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) le pegaba un "mordisco" importante a la tabla de tiempos al rodar en 2:18.645 para colocarse líder.

Por detrás de Morbidelli, los españoles Pol Espargaró (Gas Gas RC 16), que reapareció después de cinco meses lesionado y sin disputar ninguna carrera, y Marc Márquez (Honda RC 213 V) llegaron en orden inverso tras la estela del italiano.

A Pol Espargaró no le duró mucho la situación, ya que tras él pasaron por línea de meta el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23) y el portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), para batirlo.

A cada vuelta que pasó, la confianza en las extremas condiciones de lluvia que tuvieron que afrontar en pista iba mejorando, lo que propició numerosos cambios antes del final de la sesión.

A la conclusión de la Q1 lograron el pase a la siguiente el italiano Franco Morbidelli y el español Augusto Fernández, con un Marc Márquez que lo intentó hasta el final pero que por el tráfico en pista se tuvo que conformar con la cuarta posición y por ello saldrá decimocuarto, justo por delante de Pol Espargaró.

[Consulta el calendario de MotoGP]

Quartararo no pudo mejorar y cerró la clasificación de la Q1.

No mejoraron en absoluto las condiciones meteorológicas en la segunda clasificación, en la que el australiano Jack Miller (KTM RC RC 16), auténtico especialista en estas condiciones volvió a sacar a relucir sus habilidades a las primeras de cambio.

Miller rodó en 2:15.629 ya en su segunda vuelta, en tanto que sus rivales se pelearon como "posesos" por la segunda plaza, primero con Augusto fernández (Gas Gas RC 16) como protagonista y después con el campeón del mundo, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), que acabó por los suelos en el segundo parcial, curva seis, cuando iba con parciales de vuelta rápida.

Bagnaia no pudo recuperar su moto y tuvo que regresar andando a su taller, lo que prácticamente le dejaba sin opciones de pelear por mejorar su clasificación.

Instantes después quien se iba al suelo en la curva uno era el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), que ni corto ni perezoso emprendió una agotadora carrera hasta su taller para coger la segunda moto.

En pista, el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) le arrebató la primera posición a Miller con un tiempo de 2:15.359, mientras su compañero de equipo, Luca Marini, se iba por los suelos en el mismo punto que Alex Márquez.

Pero Bezzecchi también acabó por los suelos en la curva dieciséis, si bien, como mal menor, nadie le pudo arrebatar la "pole position", con Miller y Alex Márquez tras él.

No warning at all for Bez! 😮



It looks like he'll still take pole position regardless! 👀#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/e7HRsV2ffe