“Nuestras instalaciones son inmejorables, habrá de diferentes, pero no mejores”

Los representantes de Andorra 2029 están trabajando para terminar de afinar su candidatura y mejorar así sus opciones de ser sede de los Mundiales de esquí alpino en 2029. A un mes de la votación por parte del Consejo de la FIS, que tendrá lugar en Reikiavik el próximo 4 de junio, hablamos con Carles Visa, Gerente de la Federació Andorrana d’Esquí, que nos cuenta que están más que preparados para recibir una competición de este calibre.

¿Cuál ha sido el camino para que Andorra pueda llegar a presentar una candidatura para unos Mundiales de Esquí alpino?

Pues ha sido un camino muy largo y a la vez muy gratificante. Son más de 24 años picando mucha piedra y organizando competiciones al más alto nivel, independientemente que sean Copas de Europa o Copas del Mundo. Llevamos años trabajando con la FIS para mejorar y ofrecer lo mejor de nuestras instalaciones y en este sentido te digo que son inmejorables, habrá de diferentes, pero no mejores.

Pero no será solo por las instalaciones, ¿no?

Claro, también hay un factor que la FIS no te enseña, un factor que lo llevas dentro y que es el entusiasmo y la entrega de nuestra gente para ofrecer lo mejor de nosotros y de nuestro pequeño país. La capacidad que tenemos la gente de Andorra de trabajar en equipo, desde la más alta institución hasta el último de los voluntarios y todos unidos e involucrados por un mismo objetivo y para que todo salga a la perfección. Esto es lo que marca la diferencia con los demás organizadores, y sólo se mejora a base de horas, de muchos años de experiencia y trabajo en equipo, y cuando al final ves que todo sale bien, que todos los equipos y la propia FIS elogian tu trabajo, es entonces cuando te animan a dar ese paso. Estamos preparados para el gran reto y ahora solo falta que nos den la oportunidad.

Carles Visa, gerente de la Federació Andorrana d’Esquí / ©Andorra2029

¿Se podría decir que Andorra llega a este proceso de candidatura en su mejor momento a nivel de resultados deportivos?

Obviamente que sí. Nunca habíamos tenido un atleta de primera serie en la Copa del Mundo de Esquí Alpino y este invierno, a pesar de las lesiones, hemos logrado dos podios en la Copa del Mundo de Gigante con un 3r lugar en Val d’Isère y un segundo puesto en Saalbach.

Pasáis por un gran momento, a nivel deportivo.

Sí, y no sé si la gente es realmente consciente de este logro, pero para nosotros es como un objetivo de vida cumplido, un objetivo de muchos años de trabajo y que llega en un buen momento, junto con otros grandes resultados que hemos tenido este invierno en otras disciplinas como el esquí de fondo. Tenemos que aprovechar al máximo este buen momento, necesitamos que nuestros jóvenes deportistas se impregnen de la motivación que desprenden los resultados de Joan Verdú entre otros, y que la ilusión por seguir el mismo camino forme parte de su ADN, junto con la Candidatura de Andorra 2029 que tiene que ser el motor de todos ellos y ellas para poder cumplir sus sueños y los objetivos de este largo y duro camino.

¿Qué representaría para la Federación Andorrana de Esquí y el país organizar unos Mundiales?

Es el objetivo final y la culminación de un proyecto que empezó como hemos dicho, hace 24 años y que hasta ahora ha dado sus resultados. El hecho de traer a Andorra a los mejores corredores y corredoras de esquí del planeta, nos ha hecho evolucionar como profesionales, nos ha permitido enseñar a nuestros esquiadores y esquiadoras donde está el objetivo final para cualquier deportista de élite, a la vez que nos ha puesto la presión necesaria para mejorar y evolucionar como federación. Estoy convencido que Verdú, es en parte el resultado de esta oportunidad que estamos dando a nuestros jóvenes con la organización de grandes eventos en el Principado. Eventos que para un país como Andorra, que vive por y para la nieve, son fundamentales y el mejor altavoz que pueda existir. No hay que olvidar que el sector de la nieve en Andorra tiene un impacto muy importante en nuestra economía, somos un país donde el esquí es el deporte nacional, además nuestros escolares tienen el esquí como asignatura obligatoria en las escuelas. Tenemos unas estaciones de esquí que no tienen nada que envidiar de las demás y si le sumas la oferta turística y cultural que ofrece nuestro país, no encontrarás ningún destino de nieve como el nuestro.

Una competición internacional de esquí, en Andorra / ©Andorra2029

En Andorra, además, ya tenéis experiencia organizando competiciones.

Nos avala un largo trayecto organizando competiciones de esquí al máximo nivel, tenemos una sede moderna y equipada para ofrecer la máxima calidad en servicios y proximidad para todos los equipos y visitantes que vendrán, tenemos al equipo de trabajo y voluntarios más motivado e ilusionado del mundo, y además queremos organizar unos mundiales inclusivos y sostenibles con el medio ambiente y la población. Los mundiales no sólo nos van a posicionar a nivel internacional, los mundiales nos van a dejar un legado que nos permitirá continuar evolucionando como país y como federación, y aportando nuestro granito de arena hacía un nuevo modelo de organización de grandes eventos donde más allá del deporte también contribuyamos con nuevos hábitos para contribuir a fomentar a adoptar mejores hábitos que permitan una vida más saludable a la población.