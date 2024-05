La única vía del Barça para estar en el Bombo 1 de la Champions League 2024/25

El gol de Stanisic en el minuto 96 sirvió para que el Bayer Leverkusen mantuviese su increíble racha invicto, que asciende ya a 49 partidos, además de certificar la clasificación del equipo de la aspirina a la final de la UEFA Europa League. El empate de los alemanes afectó directamente al FC Barcelona en la pelea para estar en el Bombo 1 de la siguiente Champions League, que ahora mismo, está muy complicado para los de Xavi Hernández.

Hasta esta temporada el Bombo 1 (donde están los equipos más potentes) se reservaba a los campeones de las principales ligas, al ganador de la Champions League anterior y al de la Europa League. En esta nueva Copa de Europa que empezará la temporada 2024/25, los botes se decidirán puramente por el coeficiente UEFA de las últimas cinco campañas. Cada bombo estará compuesto de nueve equipos.

Actualmente, los azulgranas son el noveno equipo clasificado con mejor coeficiente con 91.000 puntos. Pero hay dos conjuntos que podrían arrebatarle el puesto al Barça antes de terminar la temporada y relegarlo al Bombo 2: el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y la Roma.

Si el Bayer Leverkusen gana la Europa League...

El equipo alemán está tan solo un punto por detrás los culés en el ránking. La UEFA otorga dos puntos por cada victoria, uno por empate y uno por pasar de ronda. Así que a menos que el Leverkusen pierda antes de la prórroga, los de Xabi Alonso empatarían o superarían a los azulgranas en el ránking. En caso de empate a puntos, el Bayer sería el equipo que estuviese en el Bombo 1 por haber ganado su liga local.

UEFA Europe League - Bayer 04 Leverkusen vs AS Roma / EFE

Si la Roma se clasifica...

Pero tanto Barça, como Bayer Leverkusen quedarían fuera del Bombo 1 en el caso que la Roma consigue la quinta plaza de la Serie A. Los romanos actualmente están sextos en la tabla empatados a puntos con la Atalanta. Eso sí, la Dea con un partido. A falta de tres jornadas (cuatro para la Atalanta), si la Roma consigue clasificarse a la Champions superaría a los dos equipos por haber sumado más puntos de coeficiente UEFA (100.000 puntos).

Así que la única manera que tiene el Barça para estar en el Bombo 1, sería que el Bayer Leverkusen pierda la final de la Europa League en los 90 minutos y que la Roma quede sexta en la Serie A.

Los bombos no afectan tanto como en el pasado

Hasta este curso la Champions empezaba con una fase de grupos con un equipo de cada bombo, por lo que no estar en el primero te complicaba las cosas. Pero a partir de ahora, cada equipo se enfrentará a ocho equipos diferentes, dos de cada bombo, así que estando o no en el bombo 1, te enfrentarás contra dos 'cocos' sí o sí.

La única diferencia para los azulgranas, sería que en el caso de terminar en el segundo bote, tendrían ocho posibles rivales del primero, a diferencia de los siete que tendrían si entran en el uno. Por tanto, estar en el bombo 2 no sería un desastre para los de Xavi, ya solo varía en el número de posibles rivales.