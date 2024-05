Bagnaia, tajante sobre su futuro compañero en Ducati: "Es una patraña que no quiera a Márquez en el equipo"

Pecco Bagnaia ha hablado alto y claro. Tras unas semanas llenas de rumores sobre cuál será el compañero del italiano en el box oficial de Ducati, el bicampeón mundial ha aclarado que no tiene ningún inconveniente con que el elegido sea Marc Márquez.

No es ningún secreto que los asientos de Ducati son los más cotizados en la parrilla de MotoGP. Con un Pecco Bagnaia ya renovado como mínimo hasta 2026, la gran incógnita es quién acompañará al bicampeón mundial en el equpo de fábrica de Ducati el próximo año. Entre los nombres que más suenan están el de su actual compañero, Enea Bastanini, y el de los españoles Jorge Martín y Marc Márquez.

El propio Marc Márquez ha anunciado que la decisión sobre su futuro es inminente, y no tardará en conocerse. Por su parte, en la rueda de prensa oficial al Gran Premio de Le Mans, Bagnaia quiso hacer frente a los rumores sobre sus preferencias respecto a su nuevo compañero de equipo, alegando que es mentira que él no quiera a Márquez en el box.

"Es una patraña que no quiera a Márquez en el equipo oficial. No me importa. Solo quiero ganarles a todos, y tratar de ser siempre el mejor, y continuar así. No tengo preferencias. Sinceramente, trabajo bien con Enea Bastianini, pero si el equipo decide cambiar mi compañero de trabajo, nos adaptaremos. Pero mi intención siempre es ser más fuerte que ellos", afirmó el italiano.

Sobre si cree que podría ganar a un Márquez con la GP24, el pupilo de Valentino Rossi recalcó que la diferencia entre el prototipo de 2023 y el de 2024 no es tan grande, por lo que estarían en el mismo nivel en el que se encuentran ahora.

"Cuando planteamos hipótesis, podemos equivocarnos. Yo creo que este "y si" no funciona aquí. Creo que tendríamos el mismo desempeño, porque la diferencia entre la GP23 y la GP24 es muy pequeña. Hay elementos mejores en la moto de 2023, y peores en la de 2024, y viceversa. Marc lleva cuatro carreras, y ya sabemos el nivelazo que tiene, pero los resultados en Jerez han sido los mismos", indicó el de Torino.

Le Mans, un circuito delicado

Bagnaia llega al Gran Premio de Le Mans en segunda posición de la clasificación general, a tan solo 17 puntos de Jorge Martín. El bicampeón mundial reconoció que afronta el fin de semana con ganas, a pesar de no haber firmado grandes actuaciones en las dos últimas temporadas, con un error en 2022 que le hizo acabar por los suelos y un toque con Viñales en 2023.

"Quiero ganar aquí, porque me encanta todo lo que conlleva este fin de semana de carreras. Parece que este año también nos va a deparar buenas condiciones climáticas. En 2022 estuve cerca de ganar, pero fallé en la penúltima curva, y el año pasado no tuve la oportunidad de ganar pese a que tenía buen ritmo. En cualquier caso, la de aquí podría ser una de mis mejores victorias, no solo por los puntos para el campeonato, sino por la idea de ganar por fin aquí, en Le Mans", concluyó el piloto de Ducati.