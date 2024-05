Los pilotos valoran el nuevo reglamento de MotoGP para 2027

MotoGP ha anuciado esta semana el revolucionario reglamento que entrará en vigor en la categoría reina del Mundial a partir de 2027. Este viernes, responsables del campeonato, Dorna y FIM, ofrecerán una rueda de prensa para explicar al detalle los cambios, destinados a mejorar el espectaculo en pista, con más adelantamientos e igualdad, pero también a velar por la seguridad de los pilotos y lograr una normativa más sostenible.

Este jueves, en vísperas del Gran Premio de Francia, los pilotos han dado su opinión al respecto, aunque muchos consideran que el cambio de cilindrada de las futuras MotoGP, que pasará de 1000 cc a 850 cc, no será tan significativo como se espera.

Marc Márquez (Gresini Ducati)

"¿2027? Quién sabe dónde estaremos para entonces. Falta mucho , dos o tres años, ya veremos. En todo caso es bueno reducir la aerodinámica y es bueno limitar o quitar los dispositivos de altura. En cuanto a la cilindrada no creo que se vaya a notar mucho el cambio a 850 cc"

Pecco Bagnaia (Ducati)

"Tengo muchísima curiosidad por probar el motor de 850cc, estará bien ver cambios. Pero a mí lo que me resulta extraño es que estamos en la cúspide del desarrollo tecnológico de las motos, los prototipos tienen que ser los más fuertes del mundo, y apostamos por reducir la potencia y la aerodinámica. A mí me parece un poco extraño, pero nos acostumbraremos. Si queremos tener más peleas, lo único que podemos quitar es la aerodinámica. El resto genera seguridad. Pero nos iremos acostumbrando, el potencial de los pilotos creo que será más o menos el mismo".

Luca Marini (Honda)

"Está demasiado lejos, 2027, está demasiado lejos. Así que seguro que Honda tiene que trabajar en el presente porque también el conocimiento que encuentres en estos años le ayudará mucho para el futuro. Este nuevo proyecto que Honda quería ofrecer al principio de la temporada no funcionó, y nadie lo esperaba, yo tampoco, así que ahora estamos reconstruyendo todo, siguiendo nuestro feedback y necesitamos tiempo para tomar esa autopista a lo más alto".

Aleix Espargaró (Aprilia)

“Estaré para 2027; yo creo que de una manera u otra estaré. No sé si seguiré corriendo o en el paddock, no lo sé. Este deporte me gusta mucho. Y el reglamento me parece un acierto por dos vertientes. La primera, la seguridad. Hay que recordar que las Moto3 están rodando en los tiempos de las 500cc; pero los circuitos son los mismos en los que rodaban Doohan y Crivillé con las 500. ¿Qué significa? Que se han quedado pequeños, y no se pueden modificar. Hay que bajar el rendimiento. Los ingenieros cada vez son más listos, tienen más medios, y las motos cada vez corren más. Y luego a nivel de show, porque con menos carga aerodinámica, sin los dispositivos, las motos serán más complicadas de pilotar y habrá más oportunidades para adelantar. Lo que mola es que las carreras sean divertidas, que haya alternativas, que haya diez fábricas luchando delante; no dos o tres".

Jorge Martin (Ducati Pramac)

"Resulta más fácil pilotar estas motos nuevas. Y creo que si nos adentramos en este nuevo prototipo de motos en 2027, nos deparará muy buenas condiciones, muy interesantes. Y aumentará el valor de los pilotos y las peleas serán muy buenas. Pero sin duda, nadie sabe a ciencia cierta qué puede ocurrir de cara a 2027, así que solo cabe esperar".

Pedro Acosta (KTM-GasGas)

"Estoy de acuerdo en quitar dispositivos, en reducir la aerodinámica, se tenían que quitár aún más cosas... que sean motos de verdad. Pero no creo que vaya a cambiar mucho en cuanto a la potencia del motor. Pienso que quizá deberían haber profundizado más en otras cosas".