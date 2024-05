Marc Márquez confirma que está "más cerca" de anunciar su futuro

Decíamos esta semana que Marc Márquez está más cerca de resolver su futuro y que su decisión no de va a demorar tanto como su adiós a Honda, que se anunció en octubre del pasado año. Tras su apuesta por en Gresini y su rápida adaptación a la Ducati, con la que fue segundo hace dos semanas en Jerez, el piloto de Cervera ha reconocido que "muy pronto" podrá desvelar en que equipo correrá la próxima temporada.

Márquez, seis veces campeón del mundo de MotoGP con Honda, está dejando grandes sensaciones en Gresini. La pelea por un puesto en la Ducati oficial parece ser cosa de tres: Bastianini, Martín y el propio Marc, que al ser preguntado al respecto este jueves en vísperas del GP de Francia, ha dejado escapar una sonrisa.

"Está más cerca. Pronto se sabrá, pero de momento no se sabe" , ha dicho Márquez a los micrófonos de DANZ en el circuito de Le Mans. Después de subirse al podio en Jerez, donde solo el campeón Pecco Bagnaia, con la GP24, pudo con él, espera repetir otro gran fin de semana en un circuito en el que atesora tres victorias.

“Venimos de un fin de semana bueno en Jérez, de un test bueno y llegamos a un circuito que normalmente se me ha dado bastante bien. Pero no soy el único. Hay pilotos, sobre todo en Ducati, a los que también se les ha dado muy bien en Francia. En el FP1 veremos enseguida dónde podemos luchar", ha señalado Marc.

"La intención es esa, estar luchando con el grupo de delante en esas cinco primeras posiciones y si se puede subir al podio, mejor" , ha advertido el octocampeón, satisfecho con las mejoras que puso a prueba en el test post GP de España: "Fuimos en una dirección que parece que es la de las últimas carreras, cuando empecé a dar el pasito. Parece que funcionó en Jerez, pero ahora toca reconfirmar varias cosas aquí en Le Mans. Fue un test pensado en seguir dando vueltas, en probar cosas que durante el fin de semana cuestan. Tener nuestra base y trabajar en ella", ha apuntado.

Pugna con Jorge Martín

Si busca ser piloto de fábrica de Ducati, Márquez tendrá que ganarle el pulso a Jorge Martín, actual subcampeón y líder del Mundial, que este jueves, sentado al lado de Marc en la rueda de prensa, ha vuelto a dejar claro que persigue el asiento en el equipo oficial: "Teniendo en cuenta que he crecido en la famila Ducati y que me siento muy contento aquí, el movimiento natural es subir al equipo de fábrica. Estuve muy cerca hace dos años y también la pasada temporada, hasta la última carrera, así que ese el mi objetivo y espero ser capaz de lograrlo, si no, ya veremos qué ocurre", ha dicho el madrileño ante la atenta mirada de Marc.

Cuando ha sido su turno, Márquez también ha sido contundente: ·"A diferencia de Jorge soy nuevo en la familia Ducati. Llegué aquí en una situación muy especial y poco a poco he he ido sintiendo más fuerte y más confiado. Ese era mi objetivo este año y lo estoy cumpliendo, pero, lógicamente, si sigo en esta línea mi objetivo cambiará para las siguientes temporadas y será pelear por el título. Si es así voy a necesitar el mejor material disponible, el más puntero y novedoso, para tener más bazas".

En cualquier caso, Márquez sabe que al margen de lo que digan él o Martin en rueda de prensa, lo que marcará la decisión de Ducati y el resto de equipos interesados en contar con sus servicios van a ser sus resultados en las próximas carreras: "Si soy más rápido en la pista tendré más opciones abiertas para mi futuro y si tengo la oportunidad, ya decidiré lo que sea mejor para mí", ha cerrado.