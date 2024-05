Álex Márquez 'alucina' con su hermano: "Ya entra en curva tan rápido como con la Honda"

Álex Márquez llega a Francia con buenas sensaciones tras el productivo test post Gran Premio de España. Sin embargo, admite que "aunque en Le Mans siempre me han salido buenas carreras , no es un circuito que no me guste especialmente. El menor de los Márquez ha explicado que en el trazado andalúz "pudimos probar algunas propuestas de Ducati que intentaremos aprovechar a partir de ahora" y se ha mostrado sorprendido por la rápida adaptación de su hermano Marc a la Desmosedici, con la que fue segundo en Jerez, después de solo cuatro grandes premios.

Álex, con un año más de experiencia que Marc a lomos de la Ducati y con acceso a los datos de la telemetría de todos los pilotos de la marca italiana, destaca que su hermano ya es el "de los que mejor frena" y alucina con la capacidad del 93 para acostumbrarse a dos moto tan diferentes a la hora de pilotar : "Tiene un estilo particular en la frenada. Era su punto fuerte con la Honda, que parecía imposible con la Ducati... y no sé cómo coño lo ha hecho pero ya lo tiene", ha revelado.

"Y yo pensaba que no se podían hacer con la Ducati, ese punto de entrar tan fuerte, tan rápido en curva. Porque es una moto que transmite menos. La Honda era critica pero siempre sabías que había ahí delante, entendías que pasaba. Con la Ducati pensaba que no lo haría pero, de momento, Marc lo está consiguiendo", ha añadido el '73'.

"Cuando ves a alguien que marca la diferencia en algún punto intentas concentrarte en eso, pero es lo que me faltó el año pasado, la entrada en curva, y lo que me faltó en Jerez. Está claro que hay que ir hacia esa dirección y en eso estamos enfocados", ha reconocido en Álex en declaraciones que recoge el portal motorsport.com.

Respecto a la desventaja que les supone a los Márquez llevar la GP23 frente la versión actual de la Ducati que utilizan los dos pilotos oficiales, Bagnaia y Bastianini y también Jorge Martín en el Pramac, el menor de los hermanos subraya que "el año pasado lo que hacía la moto 2023 se podía hacer con la 2022 o había poca diferencia. Este año hay una tendencia diferente entre la 23 y la 24, así que tampoco intentamos coger mucho feedback, o mucha referencia de los pilotos que llevan la moto de esta temporada y en algunos circuitos se nota más que en otros. Parece que es una moto un poco más estable, la aerodinámica y posiblemente el motor influyan, aunque seguro que en algún punto es peor, seguro. Pero en general, el paquete de 2024 parece mejor", valora el de Cervera.