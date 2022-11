Augusto Fernández: Un camino de 'espinas' con final feliz

A sus 24 años el piloto madrileño afincado en Mallorca disfruta de su título en Moto2 después de una dura 'travesía' Este martes será el único debutante en la categoría reina, como compañero de Pol Espargaró en la nueva GasGas

El 2022 ha resultado ser una temporada de ensueño para Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo). En un curso de lo más emocionante, el piloto madrileño afincado en Mallorca, de 24 años, ha conseguido alcanzar su máximo nivel tras firmar 4 victorias y un total de 9 podios, hasta coronarse en Cheste como Campeón del Mundo de Moto2.

Y sin tiempo para tomarse un respiro, este martes protagonizará su debut en la categoría reina de MotoGP, de la mano de GASGAS y como único 'rookie' de la parrilla de 2023, formando tanden la escudería satélite de KTM junto a Pol Espargaró, con el que comenzará a trabajar mañana.

Augusto, uno de los pilotos más apreciados en el paddock por su bondad y educación exquisita, comenzó a competir con tan solo ocho años. Llamó la atención primero ganando campeonatos regionales en la categoría de 65cc y luego en la de 85cc y empezó a evolucionar y formarse bajo la supervisión de 'Chicho' Lorenzo. En 2013, cuando compitió en el Campeonato Internacional de la Copa Junior Europea con una Honda CBR 500R y un año después se coronó Campeón de Europa Junior en 2014, antes de competir en Superstock 600 en 2015, donde logró una victoria.

El FIM CEV Repsol y el Campeonato Europeo de Moto2 fueron su siguiente aventura, antes de ser convocado por Speed Up para dar sus primeros pasos en el Campeonato del Mundo de Moto2. Debutó en el Gran Premio de Italia de 2017 y llegó a sumar seis puntos a lo largo de la temporada. Sin embargo, no encontró plaza para 2018.

Regresó al Campeonato Europeo de Moto2 y dominó. Cinco podios, incluida una victoria en su debut, en las cinco primeras carreras del año llamaron la atención del Pons HP40, que le pidió que sustituyera a Héctor Barberá en la categoría intermedia del Mundial. El español terminó dentro del Top 8 hasta en 3 ocasiones, e incluso estuvo a punto de debutar en el podio durante el GP de Japón.

2019 fue su gran punto de inflexión. A pesar de una lesión inicial que le obligó a perderse las citas en Argentina y Austin, un podio en Jerez fue seguido por otro en Le Mans. En Assen llegó su primera victoria, y dos más en Silverstone y Misano. Aquellas actuaciones le avalaron para comenzar el 2020 como uno de los favoritos al título, sobre todo tras ocupar la vacante dejada por el Campeón del Mundo de Moto2, Álex Márquez, en el EG 0,0 Marc VDS.

Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado y fue 13º en la general. 2021 tampoco fue el año de la victoria, pero sí fue capaz de recuperar su máxima forma para despuntar en la última mitad de la temporada, consiguiendo 6 podios en las últimas 9 carreras. Su gran progresión le valió para ganarse un asiento en el Red Bull KTM Ajo para 2022, donde ha acabado por consagrarse.

