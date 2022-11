Álex Márquez y su nuevo reto en Ducati: "El Álex cabezón y trabajador lo vamos a ver en 2023"

"Hay que ver cómo empezamos, dónde estamos y marcar objetivos realistas", advierte el menor de los hermanos Márquez ante su desafío Este fin de semana se despide de Honda en Valencia: "Nueva etapa. Necesitaba un cambio", reconoce

Álex Márquez, doble campeón del mundo de Moto2 (2019) y Moto3 (2014), no ha tenido la suerte que esperaba después de tres temporadas en MotoGP. De hecho, sus números dicen que ha ido a peor, ya que si su debut en la categoría reina con el Repsol Honda oficial se saldó con un 14º puesto en la clasificación general y dos podios, la posterior etapa en la formación satélite del LCR terminará este domingo en Valencia sin que de momento haya vuelto a repetir en el 'cajón' y en la 17ª posición en el campeonato.

El piloto de Cervera asume que "necesitaba un cambio" y aborda motivado su desafío con la Ducati que deja vacante Enea Bastianini en el Team Gresini. Una moto que comenzará a probar ya la próxima semana, en los test que se celebrarán en Cheste el martes, tras el GP de la Comunitat Valenciana. Álex analiza su actual momento y su reto de futuro en una entrevista difundida por su patrocinador personal Estrella Galicia 0,0.

A punto de empezar una tercera fase de tu experiencia como piloto de MotoGP. ¿Qué puedes decir al respecto?

Nueva etapa. Necesitaba un cambio. En verano comenzaron a decidirse todos los huecos para la próxima temporada. Había dos opciones, pero la que escogimos con el equipo Gresini era la que más me motivaba y creo que era una opción muy buena para mí para el futuro. La conexión fue muy buena y quería una moto ganadora, ese era el objetivo número uno, una moto que se adaptara a muchos estilos de pilotaje, y sólo hay que ver las clasificaciones, las carreras. Casi todas sus motos son competitivas y están delante con pilotos de estilos muy diferentes. Eso hace que estés tranquilo y sepas que depende de ti el ser rápido.

Ducati ha demostrado una extraordinaria competitividad esta temporada, tanto con sus motos de fábrica como en los equipos independientes. Por las características de esta nueva máquina, ¿crees que puede espolear tus puntos fuertes como piloto?

Bueno, antes de probarla es difícil saberlo. Como he dicho, está claro que lo que se ve en pista es que se adapta a estilos de pilotaje muy diferentes; entonces, a partir de ahí, dependerá de mí. Será cuestión de saber aprender y estar abierto a escuchar y a aprender de todos, y estudiar a los pilotos Ducati; qué hace bien Bagnaia, qué hace Zarco, qué hace Jorge Martín diferente, o Bastianini. Y a partir de ahí, intentar aprender y ver cuáles son los puntos fuertes de la Ducati. Ver por qué Bagnaia es fuerte en frenada o por qué Bastianini es fuerte en el paso por curva. Hay que saber adaptar tu estilo a esa moto, porque al final creo que no es la moto la que se tiene que adaptar a ti, sino que es el piloto quien tiene que dar el paso de saber adaptarse y sacar el máximo provecho. Eso vendrá con horas y vueltas para entender los puntos fuertes de esa moto.

¿Qué aspectos de tu pilotaje crees que se pueden ver mejorados sobre la Ducati y cuáles crees que te exigirán una mejora?

Hemos visto que la Ducati tiene una gran aceleración y una gran velocidad máxima, como digo yo, eso es tiempo gratis porque sale fácil. Agarre trasero tiene bastante, al menos hablando desde fuera porque cuesta mucho saberlo hasta que no lo pruebas. Bastianini tiene un gran paso de curva y Bagnaia tiene una gran frenada, pero lo que hay que buscar es el “mix”, que creo que es el punto perfecto. Hay que verlo todo y probarlo primero, es muy fácil hablar desde fuera, ya que siempre se ve muy verde el jardín del vecino y, hasta que no estás dentro, no ves qué problemas o qué puntos son más críticos en la moto. A partir de ahí, entenderla, sacar el jugo a lo que tengamos y trabajar; no queda otra.

Aunque todavía quedan muchos deberes por hacer, ¿hasta dónde crees que puedes llegar tú mismo como piloto a partir de 2023?

Tu esencia de piloto nunca la pierdes. El Álex cabezón y trabajador lo vamos a ver seguro, pero al final no me quiero marcar una posición en concreto. Hay que probar la moto, hay una pretemporada por delante y, a partir de ahí, hay que ver cómo empezamos, dónde estamos y marcar objetivos realistas. Durante la temporada veremos dónde estamos y a qué podemos aspirar.