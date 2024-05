European Le Mans Series: Belén García sube al podio de LMP3 en Paul Ricard

Belén García, quien ya figuraba en el top 5 desde su debut, ha pasado a un nivel superior logrando su primer podio en las European Le Mans Series. Gracias a una buena actuación junto a sus dos compañeros, el trío del equipo DKR Engineering se ha alzado con la segunda plaza en la categoría LMP3 en las 4 Horas de Le Castellet. Con este podio, muy emocional para la piloto catalana, el equipo aspira a alzarse más alto todavía en la próxima cita prevista en Imola (5-7 de julio).

Tan sólo tres semanas después de su debut, Belén García se reencontraba con el volante del Duqueine M30 – D08 n°4 para disputar su segunda carrera en las European Le Mans Series. Desde el jueves, la piloto apoyada por el RACC y sus compañeros Wyatt Brichacek y Alexander Mattschull se empleaban en los test privados con seriedad y determinación. En condiciones de pista húmedas y temperaturas bajas, el trío iba acumulando vueltas mientras que Belén García destacaba entre los diez mejores pilotos de LMP3 en ambas sesiones de la jornada. Estos productivos entrenamientos proseguían en viernes y el sábado en seco, donde la catalana lograba de nuevo el mejor crono de su equipo.

"Aunque las previsiones anunciaban sol para el resto del fin de semana, ir acumulando kilómetros en mojado siempre es bueno», indicaba la nativa de L'Ametlla del Vallès. «Los tiempos han sido prometedores y cada vez tenemos más confianza. Tenemos un feeling un poco extraño con la dirección del volante en algunas curvas y un bloqueo provocado un trompo de Alex en la última sesión de entrenamientos libres", explica

El sábado por la tarde las calificaciones se confiaban a Wyatt Brichacek. Víctima del mismo problema que Alexander Mattschull en los entrenamientos libres 2, el americano lograba rebajar su tiempo en la última tentativa. Su esfuerzo le valía el séptimo puesto, a ocho décimas de la segunda pole position en la categoría LMP3 donde las diferencias eran mínimas.

"Tuvimos el mismo problema con la dirección asistida y los mapas de dirección”, analizaba Belén “Por la noche realizamos algunos cambios y afrontamos la calificación con grandes esperanzas, pero Wyatt también sufrió un trompo igual que Alex en los entrenamientos libres 2. Aun así, pudo acabar el trabajo en P7, solo a ocho décimas de la pole. Desafortunadamente nos costó cuatro neumáticos y tuvimos que analizar por qué se realizaban estos bloqueos ocasionales en la curva 1. El objetivo de la carrera era componérnoslas con solo dos sets nuevos en vez de tres, pero teníamos esperanzas de poder luchar por algún resultado”.

El domingo, Alexander Mattschull se instalaba en el volante para tomar la salida de las 4 Horas de Le Castellet. Con neumáticos nuevos, el piloto Bronce perdía una posición antes de lanzarse con tres adelantamientos en menos de cuatro vueltas. Una vez presente en el top cinco, el alemán se beneficiaba del trabajo del equipo dirigido por Kendy Janclaes durante un reavituallamiento para ganar una posición. Tras un segunda parada marcada por una larga batalla con el vehículo nº 8 del team Virage, ganador en Barcelona, el alemán pasaba el testigo a Belén García antes de iniciar la tercera hora de carrera.

Equipada con neumáticos nuevos, la catalana salía del pit-lane en sexta posición. Belén se instalaba progresivamente en el ritmo a pesar del desafío de gestionar el tráfico, donde es necesario saber atacar a la vez que compartir la pista con los LMP2 más rápidos. Controlando la degradación de sus neumáticos, Belén García recuperaba terreno respecto al líder antes de que la carrera se relanzara tras veintidós minutos de acción.

Aprovechando una neutralización causada por el Inter Europol Competition n°88, el equipo llamó a Belén García para sacar a Wyatt Brichacek. En un pelotón reagrupado antes de la última media hora, el americano ganaba un puesto con el abandono del WTM by Rinaldi Racing n°12 antes de pasar a una velocidad superior en el relance de carrera. Alineando las mejores vueltas de carrera, colocaba el prototipo en cabeza de carrera antes de un splash and dash a veinte minutos de un final desenfrenado superando a la Ultimate nº 35 a siete vueltas del final. Lejos de tomarse un respiro, Wyatt Brichacek lo daba todo para cruzar la línea de meta a sólo cuatro segundos del coche ganador en la categoría.

"Uno de los objetivos de la temporada es estar en el podio constantemente y ya somos P2 e la segunda carrera”, concluye Belén. “No lo parecía si tenemos en cuenta como fue la calificación, pero hicimos una apuesta por la estrategia. No era la situación ideal para mí, pero era lo mejor para el equipo y de esto se trata cuando compites en resistencia. Me siento feliz por todo el mundo y también por mí. Esto va a dar mucha energía al equipo y lo necesitábamos tras un par de fines de semana complicados en el ELMS. No esperábamos para nada este podio porque venimos de una situación muy difícil esta semana. Vemos un poco la luz y eso es lo que necesitamos, porque muestra que somos capaces y podemos luchar por mucho más.”

“Este podio es un nuevo hito en mi carrera, un nuevo paso hacia la buena dirección”, añade Belén “Siento que estoy aprendiendo muchísimo. Hoy he pensado mucho en mi abuelo, que falleció una semana antes de la carrera de Barcelona, el mes pasado, este podio está cargado de símbolos. No solo he subido al podio pensando en él sino en su hija, porque hoy es el día de la madre en España. Toda mi familia ha estado siempre apoyando mis sueños y voy a seguir dándolo todo para que se sientan orgullosos”.

Belén García y sus compañeros colocan al equipo DKR Engineering en el cuarto lugar del campeonato, a sólo dos puntos del liderato, antes de la próxima cita programada entre el 5 y el 7 de julio en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola (Italia).

CLASIFICACIÓN LMP3 LE CASTELLET

1 M. Jensen-N. Adcook-G. Julien (Ligier-RLR) 118 v

2 B. García-A. Mattschull-W. Brinatcheck (Dunqueine-DKR) a 3”716

3 E. Troublet-J. Lahaye-M. Lahaye (Ligier-Ultimate) 117 v,

4 M. Bell-A. Ali (Ligier-Eurointernational) 117 v.

5 M, Cristovao-C. Oltremare-M. Espiroto Santo (Ligier-EuroInt.) 117 v.

6 J. Wolff-J. Faubert-A, Donquin (Ligier-Spirit of Leman) 117 v.