Belén García se afianza en la resistencia con el sueño de Le Mans

Cerrado ya el capítulo en monoplazas, Belén García sigue afianzándose en la resistencia. Tras haber impresionado tanto en las Asian Le Mans Series como en la Michelin Le Mans Cup, la piloto catalana, de 24 años, debutará este fin de semana al volante de un LMP3 de las European Le Mans Series en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Belén pone el foco en el futuro en los prototipos y solo un día después de completar su primera campaña en Resistencia, la piloto de L’Ametlla del Vallès se puso al volante del Duqueine M30 - D08 de DKR Engineering, durante los Rookie Test de Portimao. En ese productivo día logró concluir con el mejor crono y el equipo belga basado en Luxemburgo llegaron a un acuerdo para unirse y pasar al siguiente nivel en 2024.

"Quiero competir con los mejores en este deporte y las European Le Mans Series son el siguiente paso hacia este objetivo” dice Belén, que sueña desde siempre con participar en las 24 Horas de Le Mans. Para ello será fundamental la actividad en pista, pero también en los despachos. Por eso ha pasado a formar parte de la estructura de pilotos de Synergy Driver Performance, que se encarga de canalizar sus objetivos, comenzando por el acuerdo con DKR Engineering.

"Me gustó mucho hacer el rookie test con ellos. Tienen una reputación sólida y experiencia, ganando Road to Le Mans tres veces y varios títulos en la Michelin Le Mans Cup, Asian Le Mans Series, y la categoría LMP3 de las European Le Mans Series in 2021. Me sentí como en casa de inmediato, saben lo que hacen. El Duqueine es un coche diferente del que he pilotado el año pasado, pero fui capaz de adaptarme y sentirme confortable bastante rápido, lo cual siempre es una buena cosa", explica.

Belén formará equipo con dos pilotos con mucba experiencia, el alemán Alexander Mattschull, ganador de la Michelin Le Mans Cup en 2022, y el norteamericano Wyatt Brichacek, que logró dos podios en LMP3 el año pasado en las European Le Mans Series. El trío compartirá el volante del Duqueine M30 - D08 #4 desde este fin de semana en Barcelona.

"Conocí a mis compañeros hace unas semanas en Paul Ricard. Es fácil encontrar puntos en común y trabajar como un equipo cuando la gente lucha por un mismo objetivo, así que pinta bien para este año. Somos muy ambiciosos y queremos ganar. Sé que toda la parrilla quiere lo mismo, así que no va a ser nada fácil, pero creo que somos un equipo fuerte y podemos aspirar a grandes cosas. Dicho esto, una cosa son los test y otra es la carrera, en la que ser verá donde estamos. Tengo claro que para dar el salto a LMP2 debo hacer una gran temporada. Si lo conseguimos, nos abrirá puertas en Las 24 Horas o el IMSA en Estados Unidos”, advierte ilusionada.

Respecto al cambio de categoría, Belén explica que “el principal es el coche, ya no es un Ligier sino un Dunqueine y hay algunas diferencias. Ahora no somos los más rápidos, están los LMP2 en pista, que son bastante más rápidos y te pasan muy deprisa. Tienes que conducir mirando para adelante y a la vez vigilando el retrovisor. No es fácil”.

El calendario de las European Le Mans Series (ELMS) incluye seis carreras en Europa. La cita inaugural este fin de semana serán las 4 Horas de Barcelona, antes de trasladarse al Circuit Paul Ricard y al Autodromo Enzo e Dino Ferrari en Imola. Tras la pausa estival, el certamen proseguirá en el Circuit de Spa-Francorchamps para dirigirse a Mugello y disputar la gran final en el Autódromo Internacional do Algarve en Portimão.

Cuarenta y tres coches, de ellos diez LMP3, estarán en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La primera carrera de la temporada ELMS se disputará el domingo a las 11h30.

Horarios 4 Horas de Barcelona (ELMS)

Viernes 12 de abril

11:50-13:20 Entrenamientos Libres 1

Sábado 13 de abril

10:10-11:40 Entrenamientos Libres 2

15:05-15:20 LMP3 Calificación

Domingo 14 de abril

11:30-15:30 Carrera