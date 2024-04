Lorenzo Fluxà gana las 4 Horas de Barcelona

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha acogido hoy la carrera inaugural de las European Le Mans Series, las 4 Horas de Barcelona, el broche final a un gran fin de semana en el que se han registrado hasta 25.000 asistentes. Así, los aficionados presentes hoy en el Circuit han podido disfrutar de la siempre emocionante primera carrera del certamen de resistencia, además de haber podido participar en el Pit Walk y el Grid Walk, en los instantes previos al inicio de la prueba.

Una carrera, la de las 4 Horas de Barcelona, en la que el equipo vencedor ha sido el Cool Racing de Ritomo Miyata, Malthe Jakobsen y del piloto mallorquín Lorenzo Fluxà. El podio de la primera prueba de la temporada de las European Le Mans Series lo han completado el Algarve Pro Racing (Matthias Kaiser, Olli Caldwell y Alexander Lynn) y el United Autosports (Filip Ugran, Marino Sato y Benjamin Hanley), ambos también en la categoría LMP2.

Partiendo desde la pole position, el equipo United Autoesports (Filip Ugran, Marino Sato y Benjamin Hanley) ha hecho una buena salida que le ha permitido llegar a la primera frenada en cabeza de carrera. Aunque, sin duda, la salida más espectacular ha sido la que ha protagonizado el piloto nacional Lorenzo Fluxà del Cool Racing (Malthe Jakobsen y Ritomo Miyata) quien, partiendo desde la quinta plaza en parrilla de salida, se ha colocado en segunda posición antes de llegar a la curva 1. Por contra, el equipo IDEC Sport, que partía desde la segunda plaza, ha caído hasta la séptima posición en los primeros compases de carrera.

El equipo Nielsen Racing (John Falb y Colin Noble), en el que también se integra el piloto catalán Albert Costa, ha pasado a liderar la categoría LMP2 Pro/Am, al igual que también lo ha hecho el Team Virage (Julien Gerbi, Bernardo Pinheiro y Gillian Henrion) en LMP3. El equipo Iron Dames (Sarah Bovy, Rahel Frey y Michelle Gatting), partiendo desde la posición de honor de la categoría LMGT3, se ha mostrado imbatible desde el inicio.

Uno de los puntos clave se ha producido en los primeros instantes de la carrera, cuando un pequeño toque ha obligado a sacar la FCY (Full Course Yellow). En el momento del relanzamiento de la prueba, Lorenzo Fluxà (Cool Racing) ha aprovechado la situación de incertidumbre para adelantar al conjunto United Autosports y pasar a liderar provisionalmente la carrera.

Menos suerte han corrido algunos de los pilotos más célebres como el expiloto de F1 Robert Kubica o los expilotos de F2 Felipe Drugovich y Frederik Vesti, quienes pronto han perdido todas las opciones. En el caso de Kubica, integrante del AO by TF junto a Jonny Edgar y Louis Deletraz, ha sufrido un toque con otro monoplaza que le ha obligado a hacer una parada temprana en boxes. Paralelamente, un accidente entre los monoplazas de los equipos Cool Racing (Alejandro Garcia, Paul-Loup Chatin y Frederik Vesti) y Vector Sport (Ryan Cullen, Stéphane Richelmi y Felipe Drugovich) ha obligado a sacar el safety car y a sancionar al conjunto Vector Sport con un drive through por causar la colisión. Ambos equipos han podido retomar la prueba, aunque ya en posiciones muy relegadas.

Pasado el ecuador de la carrera, el Cool Racing (Malthe Jakobsen, Ritomo Miyata y Lorenzo Fluxà) ha perdido el liderato y ha sido el conjunto portugués Algarve Pro Racing (Matthias Kaiser, Olli Caldwell y Alexander Lynn) el que ha tomado la cabeza de carrera de la clasificación absoluta y de la categoría LMP2. En LMP2 Pro/AM también ha habido cambio de líder en favor del equipo Richard Mille by TDS (Rodrigo Sales, Mathias Beche y Grégoire Saucy). Por contra, el Team Virage (Julien Gerbi, Bernardo Pinheiro y Gillian Henrion) en LMP3 y el equipo Iron Dames (Sarah Bovy, Rahel Frey y Michelle Gatting) sí han logrado conservar el liderato provisional en sus respectivas categorías.

Pero, a poco menos de una hora para el final de la prueba, han vuelto a producirse cambios significativos en las clasificaciones. El equipo Cool Racing (Malthe Jakobsen, Ritomo Miyata y Lorenzo Fluxà) ha vuelto a recuperar la cabeza de carrera. En LMP2 Pro/Am, el Team Virage de Nelson Piquet Jr, Matthew Bell y Anthony Wells ha acabado en la graba tras un toque con otro monoplaza. En LMGT3, se ha producido el abandono del Iron Dames el equipo que, hasta ese momento, lideraba con ventaja la categoría.

Finalmente, la victoria absoluta y la de LMP2 ha sido para el Cool Racing (Ritomo Miyata, Malthe Jakobsen y Lorenzo Fluxà), por delante del Algarve Pro Racing (Matthias Kaiser, Olli Caldwell y Alexander Lynn), segundo, y del United Autosports (Filip Ugran, Marino Sato y Benjamin Hanley), tercero. El equipo Panis Racing, conformado por Charles Milesi, Manuel Maldonado y el expiloto de F2 Arthur Leclerc, ha acabado en quinta posición.

Albert Costa, en el podio

En LMP2 Pro/AM, la victoria ha sido para el equipo AF Corse de François Perrodo, Matthieu Vaxiviere y Alessio Rovera. El conjunto Richard Mille by TDS (Rodrigo Sales, Mathias Beche y Grégoire Saucy) ha subido al segundo cajón del podio, justo por delante del Nielsen Racing de John Falb, Colin Noble y el piloto catalán Albert Costa.

El triunfo en la categoría LMP3 ha sido para el Team Virage (Julien Gerbi, Bernardo Pinheiro y Gillian Henrion), que ha cruzado la línea de meta por delante del Cool Racing (Miguel Cristóväo, Cédric Oltramare y Manuel Espirito Santo) y del Eurointernational (Matthew Bell y Adam Ali). La piloto de la Ametlla del Vallès, Belén Garcia, ha sido quinta con el DKR Engineering (Alexander Mattschull y Wyat Brichacek) en la categoría LMP3.

Con el abandono del equipo Iron Dames (Sarah Bovy, Rahel Frey y Michelle Gatting), que partía como favorito para la victoria, el triunfo en la división GT’s finalmente ha sido para el Formula Racing (Johnny Laursen, Conrad Laursen y Nickas Nielsen). El GR Racing (Michael Wainwright, Riccardo Pera y Davide Rigon) y el Iron Lynx (Hiroshi Hamaguchi, Axcil Jefferies y Andrea Caldarelli) han completado el podio de la categoría LMGT3.

Ghiretti arrasa también en la segunda carrera de la Porsche Carrera Cup France

La actividad deportiva en el Circuit de Barcelona- Catalunya ha empezado muy pronto este domingo con la disputa de la segunda carrera de la Porsche Carrera Cup France. Como ya sucedía en la jornada de ayer, Alessandro Ghiretti (Schumacher CLRT) ha vuelto a alzarse hoy con una nueva y valiosa victoria en el Circuit que le afianza como líder provisional de la general. El piloto francés, quien también logró un doblete la pasada temporada en el trazado catalán, ha tenido hoy una carrera bastante cómoda que le ha permitido cruzar línea de meta con más de ocho segundos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores.

Exito de asistencia en la inauguración de las ELMS en el Circuit de Barcelona / M. Rovira

A pesar de que la segunda carrera de la Porsche Carrera Cup France ha sido limpia y sin prácticamente incidentes, se han vivido bonitas batallas que han hecho disfrutar a los aficionados presentes hoy en el Circuit. Sin ir más lejos, Mathys Jaubert (CLRT Schumacher) y Louis Perrot (Martinet by Alméras) han estado luchando por las dos posiciones de podio restantes hasta prácticamente los últimos minutos de la prueba. Finalmente, a seis minutos para el final, Perrot ha arrebatado la segunda plaza a Jaubert tras un espectacular adelantamiento. Una segunda posición que el piloto del Martinet by Alméras ha podido conservar ya hasta cruzar la línea de meta. Mathys Jaubert, ayer segundo, hoy ha tenido que conformarse con subir al tercer cajón del podio.

En la categoría Pro- Am, Marc Guillot (ABM) se ha llevado la victoria, mientras que en la categoría AM el triunfo ha sido para Cyril Caillo (Racing Technology). Ambos repitiendo también las victorias de ayer en sus respectivas categorías. El único representante nacional presente en la Porsche Carrera Cup France, Fernando Monje (Martinet by Alméras), ha acabado la prueba en la decimotercera posición.