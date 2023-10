Verstappen responde a los abucheos en Austin

"No me importan los abucheos, al final soy yo el que se va con el trofeo a casa", asegura el tricampeón "¿Si me pitan de nuevo en México? Entonces todavía me iré con el trofeo, así que está bien", afirma Max desafiante ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Es difícil de entender que un verdadero aficionado a la Fórmula 1 acabe abucheando al ganador en el podio. Eso es exactamente lo que pasó este domingo tras la carrera en el Circuito de las Américas de Austin. Max Verstappen remontó seis posiciones para llevarse su 15ª victoria de la temporada tras un fantástico pulso final con Lewis Hamilton. Pero a pesar de su exhibición, tuvo una amarga celebración, ya que el público, en su mayoría fans del mexicano Sergio Pérez, le dedicó una sonora pitada al recibir su trofeo.

Verstappen ni se inmutó por los abucheos y quiso restarle trascendencia a la situación en una entrevista realizada después de la ceremonia. De hecho, el tricampeón tuvo una respuesta en tono desafiante cuando le recordaron que la próxima semana en México, país natal de Checo, podría tener 'doble ración' de pitos.

"No me importan los abucheos, al final soy yo el que se va con el trofeo a casa", aseguró Max, que no piensa ayudar a Pérez en la lucha por el subcampeonato y que lanza un órdago a los seguidores de su compañero: "¿Si me pitan de nuevo en México? Entonces todavía me iré con el trofeo, así que está bien".