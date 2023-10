Hamilton y su descalificación: "Es decepcionante, pero no quita mérito a nuestro progreso"

"Me siento positivo porque estamos avanzando, aunque pensándolo bien podríamos haber ganado la carrera", afirma Lewis, crecido tras su batalla final con Verstappen "Otros acertaron donde nosotros nos equivocamos y no hay margen de maniobra en el reglamento, tenemos que asumirlo y aprender", valora el jefe de Mercedes Toto Wolff ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Lewis Hamilton dio un recital en Austin y a punto estuvo de comprometer la victoria de Max Verstappen. El tricampeón, con problemas de frenos, salvó su carrera más sufrida de la temporada ante un Mercedes que 'voló' en el Circuito de las Américas. Sin embargo, horas después de la imagen radiante de Lewis en el podio, llegó la noticia de su descalificación. El W14 no superó la inspección técnica, al superar el límite máximo permitido en el desgaste de las planchas del suelo en el bacheado trazado texano.

"En primer lugar, felicidades a Max Verstappen y a Red Bull. Han hecho un trabajo increíble durante todo el año, han dominado y han sido casi impecables. Este domingo les estábamos alcanzando hacia el final de carrera, tenía esperanzas de poder hacerlo, solo necesitaba un par de vueltas más", ha comentado el británico en la web de Mercedes, ya que se marchó del circuito sin que fuera confirmada aún la decisión de los comisarios y no pudo hablar con los medios.

"Teníamos buen ritmo y me sentía muy bien en el coche. Ha sido duro competir con los pilotos que me rodeaban porque eran muy rápidos, pero podemos estar contentos con muchas cosas. Me siento positivo porque estamos avanzando, aunque pensándolo bien podríamos haber ganado la carrera. Y claro, es decepcionante que nos descalificaran después de la carrera, pero eso no quita mérito a los progresos que hemos hecho este fin de semana", remarca el heptacampeón.

Por su parte, el director de Mercedes, Toto Wolff, explica los motivos de la descalificación: "La elección de los reglajes en un fin de semana de sprint es siempre un reto con solo una hora de entrenamientos libres y todavía más en un circuito bacheado como COTA, con un nuevo paquete de mejoras", afirma.

"Al final, todo eso no importa. Otros acertaron donde nosotros nos equivocamos, y no hay margen de maniobra en el reglamento, tenemos que asumirlo, aprender y volver con más fuerza el próximo fin de semana en México", sentencia el máximo responsable de Mercedes.