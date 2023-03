Verstappen se lleva la pole y Alonso y Sainz, en el 'top cinco'

Red Bull comienza la temporada con exhibición: Verstappen y Perez copan la primera fila de la parrilla por delante de los dos Ferrari y el Aston Martin de Fernando El asturiano, que hoy cumple 22 años de su debut en la F1, confirma el salto adelante de su equipo y un monoplaza que le permite aspirar a todo en 2023

Max Verstappen ha dejado claro que un año más será el hombre a batir en el Mundial que arranca este fin de semana en Bahrein y ha firmado su primera pole de la temporada con una superioridad insultante, rebajando drásticamente sus tiempos de entrenamientos. El bicampeón neerlandés ha sido el más rápido en la clasificación de Sakhir (1.29.708) y este domingo (16.00 hora) abrirá la parrilla secundado por su compañero Sergio Pérez. Red Bull se postula para el doblete, con permiso de los Ferrari , que hoy no han conseguido inquietarles a una vuelta, con Leclerc y Sainz ubicados en la segunda línea. Mad 'Max' ha compartido protagonismo con el incombustible Fernando Alonso, que ha cerrado el 'top cinco' con Aston Martin. Se confirma la tremenda progresión del AMR23, que ya anticiparon los test de pretemporada y también los tres libres de este gran premio, en los que el asturiano ha liderado dos (FP1 y FP3). Mañana en la carrera veremos probablemente una historia muy diferente. Pero de momento, Aston Martin y Alonso tienen 'licencia para soñar'.

Alonso, que hace hoy exactamente 22 años hacía su debut en F1, al volante de un Minardi en el GP de Australia, sigue en la brecha a sus 41 años, provocando la misma pasión que el primer día entre sus seguidores. "Estatus de estrella ayer y hoy", recordaba la web oficial de la F1 antes de comenzar el pulso por la primera pole de la temporada en el circuito de Sakhir.

