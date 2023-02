Vasseur pide calma en Ferrari: "Hemos mejorado en general"

"Si Charles y Carlos estuvieran contentos a la primera sería un error profesional, querría decir que quiere decir que no aprietan lo suficiente", considera " Cuando algo no funciona, hay que entender por qué fue así" dice acerca del cambio en el muro y el relevo de Iñaki Rueda en la estrategia

Acaba de estrenarse en el cargo y ya nota la presión extrema que acecha en Ferrari. El francés Fréderic Vasseur, que sustituye a Mattia Binotto al frente de la Scuderia, ya ha tenido que hacer frente a las primeras críticas tras la pretemporada disputada estos días atrás en Bahrein y antes de que esta semana arranque el Mundial 2023 en el mismo escenario ha pedido calma y paciencia.

“Si empiezas los test revisando el nivel de prestaciones del equipo estás muerto, porque reaccionas en lugar de cumplir con el programa de trabajo. Hemos hecho un buen trabajo, teníamos solo tres días para escanear todas las opciones de set-up en tandas cortas y tandas largas. Hicimos un kilometraje bueno. Hemos mejorado en general. La carrera será una historia completamente diferente, Charles hizo su vuelta con la pista a 55 grados, pero la clasificación y la carrera de Bahréin son por la tarde. Tenemos que tomar los test como test, y no como el primer entrenamiento libre del GP de Bahréin”, asegura el nuevo ‘team principal’ de Ferrari.

Y si bien es verdad que las críticas llegaron incluso por parte de los pilotos y Charles Leclerc deslizó sus malas sensaciones con el nuevo SF-23, Vasseur resta trascendencia a la situación y subraya que “si Charles y Carlos estuvieran contentos a la primera sería un error profesional, querría decir que quiere decir que no aprietan lo suficiente. El ADN de este negocio consiste en buscar siempre más. Tienen que estar descontentos, esa es la mentalidad. Hemos cubierto varios aspectos y al final de los tres días, cuando lo pones todo junto, las prestaciones están ahí aunque desconozco lo que están haciendo los rivales”.

Vasseur también ha explicado los cambios realizados en la estructura del equipo y la salida del español Iñaki Rueda como jefe de estrategia: “En la estrategia parece que es cuestión de un individuo en el muro, pero no lo es. Hay gente en la fábrica, hay software y hay un flujo de comunicación hacia el muro que es importante. Decidimos cambiar un poco la organización, seremos menos en el muro e Iñaki estará en la fábrica centrado en la parcela deportiva con Ravin Jain en el muro. Trabajamos en el flujo de comunicación para asegurarnos de que es directo. Cuando tienes que reaccionar en un segundo debes estar preparado para algo que no se puede preparar. Hemos hecho algo más directo y el equipo trabajará mejor. Cuando algo no funciona, hay que entender por qué fue así".