Sainz y su 'consejo' a Hamilton: "Que pruebe mi Kart"

Carlos Sainz reconoce que ha vivido "dos semanas muy intensas", pero intenta que ninguno de los acontecimientos de los últimos días le sobrepase. La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025 le obligará a buscarse otro equipo y el madrileño afronta una última temporada en Maranello que plantea muchas incógnitas. Nada de eso, sin embargo, le quita el sueño. Ni tampoco el sentido del humor, tal como se apreció ayer en la presentación de su nueva marca de karts, CS55.

Sainz reapareció en el circuito de kárting de Cremona, donde estrenó su prototipo de kart junto a Roberto Merhi y Félix Porteiro. Y después ante la prensa, encajó con una sonrisa la primera pregunta sobre Hamilton. "¿Un consejo para Lewis cuando llegue a Ferrari?", le lanzaron. “¡Que pruebe mi kart!”, respondió con sorna.

Luego, ya más en serio, aseguró que “me encuentro bien, trato de centrarme en la preparación de esta temporada, que es muy importante para Ferrari”, apuntó . Acostumbrado a lidiar con la presión y los giros de guión en sus nueve temporadas en Fórmula 1, Carlos señaló que "no estoy decepcionado, ya sabía algunas cosas viendo a Ferrari desde y me preparé con el equipo para cambios para el futuro. Sin embargo, no quiero pensar en otra cosa que no sea dar el máximo en la temporada que me queda".

“Yo siempre intento buscar un nivel de presión alto. Hay que sentirse presionado y con estrés, hay que estar nervioso ante una carrera de Fórmula 1, cuando haces una salida o una vuelta de clasificación. A partir de ahí tengo mis técnicas para afrontar esos niveles de presión. Este año, como en los nueve anteriores, es el año más importante de mi carrera. Afronto todos así. Y más en Ferrari”, concedió.

Frente a los rumores que le sitúan en Mercedes o Audi, y en menor medida en McLaren, Alpine o Aston Martin, Sainz prefiere no pronunciarse y sobre todo, no dar pistas: "Todo a su debido tiempo", decía el pasado jueves cuando saltó la noticia del acuerdo de Ferrari con Hamilton y Sainz comunicó que éste iba a ser su último año vestido de rojo.

Ayer insistió: "En mi carrera, siempre he dado pasos adelante, mejorando cada año un poco. Siempre ha sido y siempre será mi filosofía. En 2024, cumpliré 30 años y me siento más joven y más motivado que nunca. Soy consciente de lo que valgo como piloto y por esta razón cuando miro al futuro estoy muy tranquilo. Seguramente, llegarán cosas buenas, pero, por ahora, mi objetivo es dar el máximo con Ferrari", confesó en declaraciones a Sky Sports tras el evento.

"Está claro que no es el mejor feeling para empezar la temporada pero se que en Bahrein, cuando me ponga el casco y salga a pista, en lo único que pensaré es en querer ir fuerte y en pelear por el Mundial", advirtió .

El próximo martes 13, - ¡menudo día ha elegido en Maranello !- se presentará el SF-24, con Charles Leclerc y Carlos Sainz compartiendo estreno por última vez. Y si para entonces no hay noticias sobre su futuro, al madrileño le va a tocar seguir esquivando preguntas incómodas sobre Hamilton.