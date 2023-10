El rumor más 'loco' del paddock que sitúa a Alonso en Red Bull

Checo tiene contrato con Red Bull hasta 2024, igual que Fernando con Aston Martin ¿Podrían intercambiar sus puestos? El mexicano volvería a la que fue su casa durante seis años y el español compartiría box con el campeón Verstappen

El Gran Premio de México dio mucho juego dentro de la pista, pero también fuera. Tras la carrera, en la que el ídolo local Sergio Pérez se retiró por un accidente en la salida y Fernando Alonso encadenó su segundo abandono consecutivo, un rumor 'loco' corrió como la pólvora por el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez: Fernando Alonso podría salir de Aston Martin para ocupar la plaza de Checo en Red Bull la próxima temporada.

Personas bien informadas del paddock comienzan a darle cierta credibilidad a un movimiento que sin dura provocaría un auténtico terremoto en la Fórmula 1 y sobre todo, tendría una gran repercusión a nivel mediático. Alonso tiene contrato con Aston Martin para 2024 y al igual que Pérez en Red Bull. Pero los días del mexicano en el equipo de las bebidas energéticas parecen contados, sobre todo porque el asesor del equipo, Helmut Marko dijo en Qatar que le daba un par de carreras de margen antes de tomar una decisión y pese al cuarto puesto de Austin, Checo no ha cumplido las expectativas.

Las especulaciones, que vienen de lejos pero han tomado cuerpo estos últimos días, hablan de un intercambio de asientos: Sergio Pérez ocuparía el puesto de Alonso y regresaría a la que ya fue su casa durante seis años bajo los nombres de Force India primero y Racing Point después. Y a todo esto hay que sumarle otro rumor que apunta a que Lawrence Stroll está pensando en vender el equipo perder peso en él.

Estar a la sombra de Verstappen pasa factura. Sainz, Kyviat, Gasly o Albon y ahora Checo lo saben bien. Pero juntar en un mismo box a dos talentos de dos generaciones como son Max y Alonso sería, sin duda, una auténtica 'bomba'. Los nombres de Charles Leclerc y Lando Norris, del agrado de Marko, también han sonado como posibles recambios para Pérez. Y más cercana es la posibilidad de un intercambio con Daniel Ricciardo en Alpha Tauri. El australiano, al contrario que Checo, tuvo un productivo fin de semana en México, donde le dio 6 puntos a su equipo, que ha pasado de ser último a octavo en el campeonato.

Verstappen siempre ha reconocido su admiración por Alonso, con el que comparte mucho en común incluso lejos de los circuitos: "Fernando es mi preferido. También me llevo muy bien con Lando, pero siento mucho respeto por Fernando. Con 42 años demuestra un compromiso brutal". aseguró Max tras el sensacional pulso que protagonizó en Mónaco con el asturiano este año. Marko, alimentando los rumores, llegó a decir que a día de hoy "Fernando Alonso es el único que podría batir a Max Verstappen".

En 2018, cuando era piloto de McLaren, Alonso desveló que Red Bull había llamado a su puerta en varias ocasiones: "Tuve una oferta de Red Bull en 2007, 2009, 2011, 2013 y dos este año (2018), una en Mónaco y otra en agosto", dijo. Quien sabe si tambien ahora ha habido propuesta desde Milton Keynes.

No todo son rumores positivos. El analista de DAZN Albert Fábrega puso en vilo ayer a la legión de fans de Alonso con un críptico mensaje desde México.

No me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el paddock. No.