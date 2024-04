De la Rosa y el futuro de Aston Martin: "Alonso es nuestro plan A, B y C"

Si tras el GP de Japón el director de Aston Martin, Mike Krack, reconocia que las mejoras introducidas en el AMR24 no eran "suficientes" para convencer a Alonso de renovar, el embajador del equipo de Silversrtone Pedro de la Rosa ha dejado claro que en el equipo no se plantean perder al asturiano de cara a la próxima temporada: "Fernando es nuestro plan A, B y C" subraya el ex piloto barcelonés.

Con un mercado en máxima ebullición y varios asientos importantes en juego tras el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, Alonso ya ha dicho que en verano decidirá si seguir un tiempo más en Fórmula 1 o si por el contrario decide poner el broche a su trayectoria a final de la presente temporada, con 43 años.

En caso de continuar, también ha insistido en que dará prioridad a Aston Martin a la hora de negociar. La posibilidad de verle en Red Bull o Mercedes en 2025 existe, si bien parece remota y más después de que el propio Fernando dijera en Japón que la escudería alemana no le parece "una opción atractiva" y el campeón Max Verstappen se pronunciara en contra de un posible acuerdo de su equipo con "un piloto de su edad".

De la Rosa tiene claro lo que debe hacer Aston Martin para retener al bicampeón: "Lo más importante es darle motivos para que se quede con nosotros, dándole el mejor coche posible. El trabajo con Fernando está siendo muy bueno y él está muy a gusto en el equipo", ha comentado en el programa El Larguero.

"Nosotros queremos desesperadamente que se quede con nosotros. Tener un activo como Fernando en un equipo de F1 es muy importante. Con resultados como el de este fin de semana y mejorando el coche, le daremos más motivos para que se decante por nosotros".

"En el equipo no contemplamos un escenario diferente. Estamos trabajando para que Fernando siga y estamos trabajando como si fuese a seguir. No hay un plan B, nuestro plan A, B y C es Fernando. No se está mirando a los lados. El equipo está muy contento con Fernando y con Lance", añade Pedro.

"Trajimos a Suzuka unas pequeñas mejoras y tenemos un programa de desarrollo muy interesante y muy ambicioso para las próximas carreras. Es el arma más importante para convencer a Fernando, que el coche mejore y seamos cada vez más competitivos", apunta.