Newey deja la puerta abierta a su salida de Red Bull

El doblete de Verstappen y Checo en Japón ha calmado las turbulencias en Red Bull, pero las luchas internas por el poder entre los partidarios de Horner y Marko han deteriorado el ambiente en el equipo. En este contexto no está clara la continuidad de los pilotos, aunque Verstappen tiene contrato hasta 2028. Y tampoco la de Adrian Newey, 'padre' del RB20 y el ingeniero más cotizado de la Fórmula 1. El británico, en la órbita de Ferrari y Aston Martin, es hombre de pocas palabras, aunque en Suzuka habló de los rumores sobre su futuro.

El que para muchos es el artífice principal de los éxitos de Red Bull, con cuatro títulos en la era Vettel y otros tres, de momento, con Verstappen, tuvo una enigmática respuesta en Japón cuando le preguntaron sobre la presunta oferta millonaria de Lawrence Stroll para fichar por Aston Martin.

"No tiendo a planificar las cosas con demasiada antelación. Mientras siga disfrutando y el equipo (Red Bull) me quiera, continuaré haciéndolo por el momento y luego tendremos que ver que nos depara el futuro", comentó Newey, que a sus 65 años atesora una larga y prolífica carrera después de más de 3 décadas en el 'gran circo'.

"Desde que tenía unos 10 años, seguramente a los 12, quería ser diseñador en automovilismo e, idealmente, en la Fórmula 1. Eso es a lo que me propuse durante toda mi adolescencia. Logré conseguir ese primer trabajo en el automovilismo cuando me gradué. Lo he disfrutado enormemente y lo sigo disfrutando", subrayó.

Newey debutó en el Mundial en 1992 y desde entonces ha participado en 13 campeonatos de pilotos y 12 de constructores. Con Red Bull, desde 2006, ha logrado 7 y 6, respectivamente, además de 116 victorias, 31 dobletes, 269 podios y 99 poles. Ha trabajado en equipos como Williams o McLaren y tiempo atrás reconoció que le hubiera encantado colaborar con "Alonso o Hamilton". Uno está en Aston Martin y el otro recalará en Ferrari en 2025, así que todo es posible.

Mike Krack, el director de Aston Martin, negó los rumores sobre Newey en Japón y aseguró que están satisfechos con su actual cuerpo técnico: "Tenemos un equipo muy sólido con Dan Fallows, Tom McCullough y Luca Furbatto. Últimamente, se nos ha unido Bob Bell. Así que estamos muy contentos con lo que tenemos en este momento", dijo.

También Helmut Marko se refirió a la propuesta de Aston Martin por Newey: "Es un diseñador muy solicitado. Es el que todo el mundo quiere tener. No creo que haya sido la primera oferta y no creo que vaya a ser la última que reciba...", lanzó.

Por su parte, Max Verstappen fue más ambiguo al respecto: "Me gustaría que Adrian siguiera y no se llevara sus conocimientos a otro equipo, pero si alquien quiere marcharse, a veces no se puede impedir".