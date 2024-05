¿Por qué podría recalar Sainz en Williams?

En las últimas horas ha surgido con fuerza un rumor que sitúa a Carlos Sainz en Williams la próxima temporada, tras dejar a Lewis Hamilton su volante en Ferrari. Una solución que meses atrás habría sonado como muy surrealista, pero que ahora cobra fuerza. El giro de guión se ha visto propiciado por el desinterés de Mercedes y el cada vez más difícil acceso a Red Bull, aunque Audi sigue estando entre los candidatos más firmes a fichar al español.

Mercedes tiene clara cuál será su apuesta de cara a la temporada 2025 para acompañar a George Russell: Toto Wolff insiste por Max Verstappen y si no puede ser, le dará la oportunidad a la joven 'perla' de su cantera, Andrea Kimi Antonelli. Según adelanta Sky Sports F1, las alternativa de Carlos Sainz se ha diluido en la marca de la estrella.

Audi le obliga a un año de transición en Sauber y no está claro que por mucha inversión que hagan los alemanes en su irrupción en la parrilla en 2026, vayan a empezar ya ganando en su primer año en la categoría.

Las puertas de Red Bull están abiertas si Checo se marcha o si Verstappen entra en el juego de Mercedes y Wolff, pero ambas situaciones se antojan difíciles y Sainz debe tomar una vñia negociadora alternativa.

¿Por qué Williams?

Por supuesto, como piloto que está en su mejor momento y que ha demostrado que puede luchar en igualdad de condiciones con los mejores, el primer deseo de Sainz obviamente, es encontrar un asiento ganador para 2025, tal como él mismo ha manifestado en repetidas ocasiones.

En Sauber que podría pasar de estar luchando por la pole con Ferrari a hacerlo para no caer en Q1. No es una perspectiva que le atraiga. En Williams puede que la situación actual no sea mucho mejor, pero la estructura de Grove , respaldada por un fondo de capital, está en plena progresión .

James Vowles explicó en Imola que el actual FW46 tiene un sobrepeso importante y que eso es un lastre fácilmente recuperable para el futuro: "El coche de este año es unas cuatro décimas y media por vuelta más lento, por el sobrepeso", dijo Vowles, convencido de que rebajarlo es factible en las próximas carreras y pasar a ser más competitivos ya esta misma temporada

El fondo Dorilton Capital está dispuesto a invertir en la escudería y devolverle su antiguo estatus de equipo puntero e histórico. Y quizá prueba de ello es que Alex Albon, con ofertas sobre su mesa, se ha decantado por renovar a largo plazo con Williams.

En 2026 los de Grove seguirán contando con motores Mercedes, que según las primeras estimaciones parece estar en el buen camino con vistas al cambio de reglamento.