Palo de Helmut Marko a Alonso: "No fichó por Red Bull porque..."

La 'silly season' de la temporada 2024 de Fórmula 1 arrancó movida con el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari y la salida de Carlos Sainz, el asiento libre en Mercedes, el posible cambio en Red Bull con el escándalo Horner...

Poco a poco las cosas van poniéndose en su sitio aunque aún quedan muchas incógnitas por desvelar de cara al próximo curso. No es el caso del futuro de Fernando Alonso, que decidió hace unas semanas renovar su vinculación con Aston Martin hasta 2026. Pese a los problemas que está teniendo el monoplaza en este inicio de curso, el asturiano sigue creyendo en el proyecto y se aseguró dos temporadas más en la Fórmula 1.

Antes de su renovación, las especulaciones sobre el destino de Alonso fueron múltiples. Incluso lo llegaron a situar en Red Bull en una especie de efecto dominó que enviaba a Verstappen a Mercedes a ocupar el sitio libre de Hamilton. Una caramabola que pudo ser, almenos en parte, con Alonso conduciendo el segundo Red Bull, que ahora está en manos de Checo Pérez.

Y es que Helmut Marko, el veterano asesor de la escudería de las bebidas energéticas, ha reconocido recientemente que hubo contactos con Fernando Alonso, aunque finalmente se desestimó esa vía.

"Ha habido conversaciones. Pero como he mencionado antes, para Max es muy importante un ambiente de trabajo armonioso y creo que probablemente no hubiera sido el caso con Alonso", explicó Marko en el canal de YouTube de la web especializada Formel1.de. Para el asesor, habría sido complicado combinar dos figuras casi antagónicas como Fernando y Max. "No, creo que sería muy difícil para un equipo. Alonso sería el campeón del mundo más veterano del equipo, Max el más joven, y son generaciones de diferencia", dijo en declaraciones que recoge 'Motorsport.es'.

Pilotos antagónicos

"Ambos son muy buenos pilotos y también personalidades. Pero cuando se trata de ver quién es más rápido, ninguno de los dos es muy modesto. Y sería muy, muy difícil para un equipo llevar eso en una dirección positiva", zanjó al respecto Helmut Marko.

Pese a no contar finalmente con los servicios del asturiano, Marko tuvo palabras de reconocimiento para Alonso. "Me quito el sombrero ante él por el increíble rendimiento que sigue ofreciendo a pesar de su edad", afirmó.

Con solo siete Grandes Premios disputados, Red Bull es de nuevo el gran dominador del campeonato, con Max Verstappen como líder destacado y con pocos pilotos capaces de ponerle en aprietos. Tan solo Carlos Sainz y Lando Norris han conseguido desbancar al neerlandés de la primera posición del podio esta temporada. Con los deberes encarrilados, la escudería deberá enfrentarse en adelante a la salida de Adrian Newey, el ingeniero estrella que abandonará el equipo a final de temporada.