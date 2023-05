La preciosa reacción de Alonso tras perder la pole en Mónaco

"Muy bien chicos, no estéis decepcionados. Sea cual sea la posición es lo máximo que tenemos", ha dicho por radio Fernando "¿Quién se hubiera imaginado esto hace dos meses? Muy bien, gracias a todos", ha cerrado el asturiano

Con la adrenalina aún a tope tras una lucha al límite por la pole de Mónaco, que se ha decidido en favor de Verstappen en la última vuelta , Fernando Alonso ha mantenido una motivadora charla con su ingeniero de pista en Aston Martin. Una fantástica reacción que no ha pasado desapercibida y que demuestra que el asturiano y su equipo son una piña, en las buenas y en las malas.

"No puedo ir más rápido. Sea lo cual sea la posición final, es lo máximo que tenemos", ha reconocido Alonso por radio.

Su equipo le ha informado que finalmente la pole era para Verstappen y Fernando ha continuado con su agradecimiento al trabajo de los de Silverstone este fin de semana.

"Se acabó tío, está hecho. Lo siento pero se te ha escapado por 8 centésimas", le ha comentado su ingeriero.

"Muy bien chicos, no estéis decepcionados. Sea cual sea la posición es lo máximo que tenemos", ha continuado Alonso.

"Lo has hecho muy bien , tío", le han contestado desde el muro Aston Martin.

Y Alonso, exhausto por el esfuerzo, ha terminado la conversación con una reflexión realista.

"Si. ¿Quién se hubiera imaginado esto hace dos meses? Muy bien, gracias a todos".

What a moment!



The energy in this team. 💚#MonacoGP pic.twitter.com/Zvsyy95Fjw — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 27 de mayo de 2023

Es evidente que Alonso, cuando firmó el pasado verano para disputar esta temporada en las filas de Aston Martin, buscaba sobre todo una salida de Alpine. No estaba cómodo en la escudería francesa, no se sentía valorado y encadenaba problemas y averías cada fin de semana de gran premio. Pero Aston Martin acabó el Mundial séptimo en constructores y la apuesta era arriesgada. Tras cuatro podios en cinco grandes premios y lo visto hoy en la 'qualy' de Mónaco, sin duda fue un acierto. Alonso lo sabe y lo celebra incluso cuando las cosas no salen como esperaba.