¿Por qué no pilotará Fernando Alonso en los Libres 1 de Abu Dhabi?

El brasileño Felipe Drugovich, reserva de Aston Martin, relevará al asturiano al volante del AMR23 en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi, este viernes Según el reglamento de la FIA, cada piloto titular ha de ceder su asiento al menos en una sesión de entrenamientos libres a un 'rookie' durante la temporada

El Gran Premio de Abu Dhabi, que arranca este viernes en el circuito de Yas Marina, despide la temporada 2023 de Fórmula 1 con los títulos de pilotos y constructores ya resueltos y los equipos completamente volcados en el desarrollo del monoplaza para la próxima temporada. Aston Martin contará con un invitado especial, su probador Felipe Drugovich, que pilotará el AMR23 en sustitución de Fernando Alonso durante la primera sesión libre del fin de semana.

El brasileño, de 23 años, se proclamó campeón del mundo de F2 en 2022, ganando cinco carreras y logrando un total de 11 podios. Ahora tendrá una oportunidad de oro para reivindicar su talento, después de pasarse un año prácticamente en blanco como reserva de la escudería británica, a la que ayudó en pretemporada cuando Lance Stroll se lesionó en un accidente de mountain bike.

No obstante, su participación em Abu Dhabi es también obligada para Aston Martin. Y es que según el reglamento de la FIA, cada piloto ha de ceder su asiento al menos en una sesión de entrenamientos libres a un 'rookie' que no haya disputado más de dos Grandes Premios de F1 en su trayectoria. Y los de Silverstone aún no han cumplido la normativa y deberán hacerlo antes de que termine el curso. No serán los únicos que han esperado a la última cita del año para alinearán a un jóven piloto.

Pilotos ' 'rookies' en los Libres 1 de Abu Dhabi

Jake Dennis - Red Bull

Isack Hadjar - AlphaTauri

Frederik Vesti - Mercedes

Robert Shwartzman - Ferrari

Jack Doohan - Alpine

Pato O'Ward - McLaren

Felipe Drugovich - Aston Martin

Theo Pourchaire - Alfa Romeo

Oliver Bearman - Haas

Zak O'Sullivan - Williams