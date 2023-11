Checo Pérez se asegura el subcampeonato en el mejor año de Red Bull

Verstappen y Pérez logran un doblete histórico para Red Bull en el Mundial El equipo ya suma 20 victorias en las 21 carreras disputadas en 2023, récord absoluto

A Sergio Pérez le bastaba con terminar por delante de Lewis Hamilton en el GP de Las Vegas, penúltima cita de la temporada, para proclamarse matemáticamente subcampeón del mundo de Fórmula 1. No solo lo logró, sino que subió al podio junto al vencedor, su compañero Max Verstappen, y Charles Leclerc, que fue segundo.

Con el subcampeonato, Red Bull logra su mejor resultado histórico, ya que nunca antes había tenido a sus dos pilotos en la primera y segunda posición del mundial de pilotos, además de conquistar el campeonato de constructores en la que es sin duda su mejor temporada.

Cuando Max Verstappen ganó su primera corona, en 2021, Sergio Pérez acabó cuarto, y hace un año el neerlandés revalidó el título con Checo, tercero. En los cuatro mundiales que encadenó Sebastian Vettel entre 2010 y 2013 Mark Webber fue tercero, tercero, sexto y tercero.

