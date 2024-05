Grealish la vuelve a liar: así fueron los festejos del Manchester City

Bien dicen que un logro no es tal hasta que se consigue. Y que no se consigue al completo hasta que se festeja. Las estrellas ganadoras del título del Manchester City celebraron hasta la madrugada después de lograr la cuarta Premier League consecutiva, con Jack Grealish siendo ya el acostumbrado protagonista y alma indiscutible de la fiesta que se prolongó hasta altas horas de la noche.

El internacional inglés ni siguiera ingresó en el partido ante el West Ham, pero eso no le impidió participar en los agasajos junto a sus compañeros. Compartió algunos vídeos en su propia cuenta de Instagram, incluido uno en el que cantaba 'Unwriting' de Natasha Bedingfied, pero la cosa no quedó ahí. Según apuntó 'The Mirror', las celebraciones continuaron durante toda la noche, con los jugadores del City disfrutando de una comida en el restaurante 'Fenix' de Manchester para luego seguir con el festín en los bares de la ciudad.

FESTEJOS HASTA ALTAS HORAS DE LA MADRUGADA

Ahí el más 'afectado' parecía ser Grealish, que tuvo una nueva noche para recordar cuando lo ayudaron a salir de un bar a las 5:00AM, según reportes locales, después de la salvaje fiesta por el título del Manchester City. El futbolista de 28 años, cuyo amor por la fiesta lo ha convertido en un héroe de culto entre los fanáticos del fútbol, era todo sonrisas cuando salió de la fiesta con una camisa y pantalones Gucci, ayudado por varias personas para poder llegar hasta el coche que le trasladó a casa.

Mientras tanto, su compañero de equipo Kevin de Bruyne fue visto desplomado en la parte trasera de un taxi al final de la noche y un jugador, cuyo nombre no fue revelado, abandonó el lugar con una botella de vino tinto valorada en más de 1.000 euros. En las instantáneas también se vio a Rodri, según reportes del citado medio. El español fue protagonista sobre el verde con un golazo que sentenció el triunfo y la Premier para los 'citizens'.