Monza clama por una renovación: "Necesitamos ayuda del Gobierno"

El pasado mes de enero el circuito italiano de Monza arrancó sus obras de reconstrucción para adecuar el trazado a los estándares de la F1 en vistas a su futura renovación.

Monza tiene contrato hasta 2025 y en Italia confían en la continuidad de uno de los escenarios más antiguos del campeonato, que ha albergado el GP de Italia desde el primer mundial, celebrado en 1950, sin faltar más que una vez. Pero todo eso no asegura la presencia de Monza en el calendario por lo que se está trabajando a marchas forzadas para modernizar la pista.

"Apuntamos a un acuerdo de diez años, pero la competencia es fuerte, sobre todo en Europa. Aún queda mucho por hacer, pero no tengo dudas de que el Ministro Salvini hará todo lo posible", explicó Angelo Sticchi Damiani, presidente del Automobile Club d'Italia (ACI). "Cuando tengamos certeza por parte del gobierno sobre la posibilidad de financiación pública, podremos intentar llegar a un acuerdo con la Fórmula 1", indicó en el acto de presentación del estado de las obras, que avanzan a buen ritmo.

Estado de las obras en Monza / Autodromo Nazionale Monza

El plazo de finalización previsto es este mes de julio, con suficiente margen antes de que se celebre el GP de Italia entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Entre las obras que se han llevado a cabo está la construcción de nuevos pasos inferiores para favorecer el flujo de vehículos y personas y mejorar la seguridad, además se ha ampliado la anchura del firme.

“El trabajo fue más duro de lo que había imaginado tuvimos muchos problemas y no han terminado. La Fórmula 1 pide que el circuito esté en las mejores condiciones posibles. El Ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, ha mostrado una gran atención, estoy seguro de que hará todo lo posible para apoyarnos . Nosotros como Aci hemos hecho todo lo posible y aún más", explicó Sticchi.

Competencia feroz

Respecto a la renovación, Sticchi dejó claro que aún no es un hecho.“Hasta que no se firme no podemos estar tranquilos porque estamos en un contexto en el que todo cambia rápidamente", indicó, recordando la visita este fin de semana del primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, en Imola. Fue el propio Thavisin el que confirmó las negociaciones en sus redes sociales.

"En línea con la intención del Gobierno tailandés de llevar la F1 a Tailandia en un futuro próximo, he visitado el Autodromo Enzo e Dino Ferrari y he mantenido una conversación con ejecutivos del Formula One Group. Esto coincide con nuestra política de situar a Tailandia en el radar mundial de eventos y actividades internacionales", escribió, confirmando el interés de Tailandia por acoger un GP de F1.

Aún así, para Stichi, "la mayor parte de la competencia proviene de Europa, la entrada de Madrid y donde dos grandes naciones como Francia y Alemania no tienen GP y están apretando. Y en particular los alemanes, que pronto podrían tener a Audi también en carrera".