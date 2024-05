Estas son las 5 cosas que debes tener en cuenta si te despiden, según este experto

Una situación de desempleo siempre es complicada, pero hay que mantener la calma para afrontar el revés de la mejor manera. Lo primero de todo, es que el trabajador debe tener claro cuáles son sus derechos a partir de ese momento. El Estatuto de los Trabajadores obliga a que la empresa comunique por escrito el despido.

El empleado tiene derecho a recibir el finiquito en concepto de días trabajados pero no cobrados, vacaciones generadas pero no disfrutadas, periodo de vengado por pagas extras, etc. Además, según el tipo de despido, también tendrá derecho a cobrar una indemnización. En este contexto, si te encuentras en esta situación, es recomendable seguir los 5 consejos de Ignacio de la Calzada, 'Un tío legal' en redes sociales.

Lo primero que debes tener en cuenta es revisar la fecha de efecto del despido que aparece por escrito. Algunas compañías adelantan la fecha para que el empleado no pueda ejecutar una reclamación. En relación con los documentos físicos, se aconseja al trabajador que haga una copia de la carta de despido, y que el hecho de firmarla no impide una posterior reclamación.

Es importante no confundir este documento con la baja voluntaria, que nunca debe firmarse porque se entendería como dimisión. Algunas compañías pueden intentar persuadir al trabajador para que firme este documento, pero las dimisiones no tienen derecho a indemnización ni tampoco a paro. Tampoco hay que firmar los acuerdos transaccionales, donde el trabajador renuncia a acudir a los tribunales a cambio de una compensación. Este importe suele ser inferior al despido improcedente, por lo que es mejor asegurarse.

Finalmente, los trabajadores deben de tener en cuenta que tienen un plazo de 20 días hábiles, sin contar fines de semana ni festivos, para poder reclamar el despido. En primer lugar, el empleado debe presentar una papeleta de conciliación, y en caso de no llegar a acuerdo, tendría que interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social.