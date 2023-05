Peligra el tercer puesto de Leclerc

Los comisarios han llamado a Leclerc, que ha obstaculizado a Norris durante la clasificación en Mónaco El piloto de Ferrari podría perder el tercer puesto en parrilla si es sancionado por su acción

Charles Leclerc ha marcado el tercer mejor tiempo en la sesión de clasificación de Mónaco, pero no es seguro que el monegasco pueda salir desde la segunda fila de la parrilla en la carrera de casa, en la que tradicionalmente siempre ha cosechado malos resultados. El piloto de Ferrari obstaculizó a Lando Norris durante la clasificación, lo que posiblemente podría valerle una penalización en parrilla. De momento ha sido llamado a declarar ante los comisarios de la FIA.

Leclerc no conducía muy rápido al salir del túnel, ya que no estaba en vuelta rápida. Sin embargo, condujo por la línea de carrera. Como consecuencia, Norris perdió tiempo y Leclerc tendrá que dar explicaciones a los comisarios. Si el piloto monegasco es sancionado por su acción puede bajar tres puestos en la parrilla, lo que dejaría a su compañero Carlos Sainz en segunda fila.

🎙️: “so what do you expect to happen?”

lando: “a penalty for him”

🎙️: “what sort of penalty?”

lando: “disqualified or something..” pic.twitter.com/GKZ1J9ooGq