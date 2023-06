¿Palou por Checo? : La propuesta 'imposible' de Stefan Wilson

"Sería muy interesante cambiar a Palou al segundo Red Bull y ver qué podría hacer en la Fórmula 1 junto a Verstappen", apunta el piloto de IndyCar Stefan Wilson Después de asistir a su triunfo en Road America considera que el barcelonés "está entre los cinco mejores pilotos del mundo en este momento. Posiblemente entre los tres primeros"

Stefan Wilson, piloto de IndyCar, quiere ver pronto a Álex Palou en la Fórmula 1. Después de asistir al espectacular triunfo del piloto barcelonés en Road America el pasado domingo, lanzó una llamativa propuesta que va más allá del actual rol de Palou como reserva en McLaren. Wilson cree que Álex formaría un tanden brutal con Verstappen en Red Bull.

"Lo que Álex Palou está haciendo en este momento es impresionante. Pienso que está entre los cinco mejores pilotos del mundo en este momento, no tengo ninguna duda al respecto. Posiblemente entre los tres primeros", considera Wilson, que sugiere que el español sustituya a Checo Pérez.

El mexicano acumula dos victorias y cuatro podios en este comienzo de temporada y marcha segundo en el Mundial de pilotos. Aún así, en los tres últimos grandes premios se ha quedado fuera de Q3 y su rendimiento ha bajado notablemente respecto a principio de curso. Checo está lejos de su compañero Max Verstappen, que ha conseguido seis victorias en ocho carreras y lidera el mundial con mucha solvencia (195 puntos por 126 de Pérez).

Wilson se ha hecho eco de los rumores entorno al futuro de Checo en Red Bull y no ha dudado en sugerir una solución al equipo de las bebidas energéticas: "Sería muy interesante cambiar a Palou al segundo Red Bull y ver qué podría hacer en la Fórmula 1 junto a Verstappen", apunta.

