Mercedes no pisa el freno: Mejoras en Silverstone y más antes del verano

"Es motivador no estar tan lejos. Pero no hay que olvidar que Max va a velocidad de crucero y aún hay bastante diferencia por recortar", reconoce Toto Wolff A pesar de estar limitados por el techo presupuestario, en Mercedes trabajan a toda máquina para alcanzar a Red Bull y Aston Martin

Después de renovar totalmente su concepto, que estrenaron en Mónaco despidiéndose de la 'revolución' cero pontones, Mercedes no frena su desarrollo para tratar de acercarse a Red Bull y Aston Martin. La escudería de Brackley ha anunciado que introducirán importantes actualizaciones del W14 en Silverstone y más allá, antes de afrontar el parón veraniego en agosto. No se rinden. Ya son segundos en el Mundial de constructores y a pesar de estar limitados por el techo presupuestario, van a por todas.

El margen de ventajade Max Verstappen en el Gran Premio de Canadá fue mucho menor que en otros Grandes Premios de esta temporada y tanto Fernando Alonso como Lewis Hamilton estuvieron más cerca. "Llevamos un paquete de actualizaciones muy grande a Silverstone y luego deberíamos tener otro antes del parón", ha asegurado el jefe de equipo, Toto Wolff.

"El aprendizaje del coche se ha acelerado mucho desde que cambiamos parte del concepto, debería haber pasos decentes en las próximas cuatro carreras", ha añadido esperanzado. "Estamos entendiendo mejor las simulaciones, lo que se correlaciona con lo que vemos en pista. Ese ha sido nuestro problema durante el último año y medio, pero estamos viendo buenas ganancias en nuestro rendimiento provenientes del túnel del viento", apunta el austríaco.

Un suelo nuevo, un cambio radical de los pontones y una suspensión delantera diferente han permitido a Hamilton subir al podio en las dos últimas carreras (Russell lo hizo también en una de ellas, en Barcelona). Pero en Mercedes son conscientes de que necesitan hacer algo más si de verdad quieren plantar cara a Red Bull. Y han optado por exprimir su poderosa infraestructura para intentarlo.

"Es motivador no estar tan lejos. Pero no hay que olvidar que Max va a velocidad de crucero en la parte delantera. No creo que vaya a velocidad de crucero del todo, pero todavía puede ir algo tranquilo ahí delante. Creo que hay margen, hay bastante diferencia por recortar", advierte Wolff.