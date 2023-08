OFICIAL: Haas confirma a Hülkenberg y Magnussen para 2024

Haas ha confirmado este jueves, en vísperas del GP de los Países Bajos, su alineación de pilotos para la próxima temporada, renovando a su actual tandem "Tenemos una pareja de pilotos extremadamente sólida esta temporada y no había ninguna razón para cambiar eso de cara al futuro", valora Guenther Steiner

Haas ha confirmado este jueves, en vísperas del GP de los Países Bajos, su alineación de pilotos para la próxima temporada. No ha habido sorpresas y el equipo estadounidense ha decidido renovar a Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen para 2024.

En Haas están muy satisfechos con el rendimiento de su actual tandem, que cuenta con una gran experiencia en la F1. Hülkenberg, de 36 años, ha vuelto a la parrilla esta temporada en sustitución de Mick Schumacher, después de estar tres años alejado de la categoría reina, en la que ha disputado un total de 193 grandes premios. Magnussen, por su parte, tiene en su currículum nueve temporadas en F1 y un total de 153 grandes premios a sus 30 años.

