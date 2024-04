Los Williams incendian 'La Resistencia': "Casi ganamos borrachos"

'La Resistencia' tuvo anoche por invitados a los hermanos Williams. Los jugadores del Athletic Club mostraron su lado más sincero y humorístico al hablar de la celebración en Gabarra por toda la Ría de Bilbao, después de haber ganado la Copa del Rey.

En el programa de David Broncano se trataron muchos más temas, y hasta hubo tiempo para un pequeño pique entre los hermanos. Sorprendieron, además, con la respuesta a las típicas preguntas del programa: cuánto dinero tienen en el banco y sexo.

“Íbamos todos piruleta. Había bastantes perjudicados”, dijo Nico recordando la celebración de la Copa del Rey. Iñaki lo corroboró: “En el trayecto de la Gabarra íbamos bebiendo cerveza como animales, disfrutando de algo histórico. Verlo in situ superó todas las expectativas. Hubo más de un millón de personas en Bilbao. Fue una locura”.

Tan solo tres días después de esta celebración se celebró el partido contra el Villareal. “Fue una semana muy dura. Casi ganamos borrachos. Nos metieron en el último minuto con un penalti polémico”, añadió el bilbaíno.

Repasaron los detalles que ocurrieron en esa noche mágica. Después de que Nico decidiese tirar a puerta en tres o cuatro jugadas, Iñaki se la soltó. «Le dije 'vaya fumadita te has pegao'», relataba el mayor de los Williams. «Fue más chulo, con una entonación que no me gustó mucho», apuntilló el pequeño. «¡Di tu respuesta!», exclamó entonces Iñaki. «'Pues más que me voy a fumar', me dijo». Vamos, que después de una hora discutiendo se fueron a sus casas cabreados.

A pesar de las pullas, normales entre hermanos, en 'La Resistencia' se dejó bien claro que hay mucha complicidad entre ambos y que siempre estarán el uno para el otro y se ayudarán en todo lo que puedan.

Al ser preguntados por el tema dinero, Nico, con su segundo contrato vigente hasta 2027, confesó tener «entre 500.000 y un millón y medio». «Menos que mi hermano. He empezado hace poco», precisó entre aplausos. El comunicador compostelano agradeció su sinceridad: «Segundo contrato, claro, ahí ya hay dinero».

Iñaki, por su parte dijo: “No vamos mal. Estamos bien. Firmé un contrato por diez años. Un pellizco para vivir bien y disfrutar la vida. Para eso trabajamos. Más de 20 kilos”, concretó. En lo referente a las relaciones sexuales, Nico expresó que había "sido un buen mes", además, recordaba que se iba a casar este verano.