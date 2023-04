Ocasión de oro para Alonso en Bakú

Alonso busca su victoria 33, que podría llegar en el circuito urbano de Bakú, donde el pasado año Verstappen y Pérez le dieron un doblete a Red Bull Carlos Sainz quiere pasar página tras su polémica sanción de Melbourne y confía que el primer fin de semana con formato sprint en Azerbaiyán resulte más propicio

Después de casi un mes de parón tras el Gran Premio de Australia, Fórmula 1 vuelve a la acción a partir de este viernes en el circuito urbano de Bakú, escenario del Gran Premio de Azerbaiyán. La cuarta prueba del calendario será la primera que incluirá una carrera sprint en 2023 y además estrenará nuevo formato.

Por primera vez, la Fórmula 1 disputará dos sesiones de clasificación en un mismo fin de semana, para que cada una de las dos carreras tenga su propia parrilla independiente y a diferencia del anterior formato, será la clasificación del viernes la que ordene la parrilla para la carrera principal. Esto permitirá a los pilotos arriesgar el sábado, porque un problema en la sprint no afectará de cara al domingo.

El ganador de la carrera sprint se anotará ocho puntos y así sucesivamente hasta el octavo, que añadirá un punto a su cuenta. La calificación del viernes será la habitual -con tres rondas eliminatorias de 18, 15 y 12 minutos-, pero la 'qualy' que definirá la parrilla del sábado será reducida: la primera ronda (Q1) durará 12 minutos; la segunda, 10; y la tercera, 8. Y se rodará de forma obligatoria con neumáticos medios en la Q1 y la Q2; y con gomas blandas en la Q3.

Después de las tres primeras carreras del curso, con dos victorias (Bahrein y Australia) y el liderato para Max Verstappen y un triunfo de Sergio Pérez (Arabia), la ventaja de Red Bull en los campeonatos de pilotos y constructores es tan sólida que parece difícil que en estas semanas sin competición sus rivales hayan conseguido mejorar lo suficiente para eliminar la brecha, aunque sí quizás para empezar a reducirla.

"Los demás equipos pueden ganar una o dos carreras, pero no será suficiente para el Mundial", avisa Helmut Marko. Los de Milton Keynes consideran que la sanción por superar el techo presupuestario en 2021 y que limita su tiempo de túnel de viento puede acabar pasándoles factura, pero no de un modo dramático como insinuaba días atrás el patrón de la F1 Stefano Domenicali al advertir que “tendremos un final de campeonato con sorpresas”.

De momento, Mercedes y Ferrari prometen introducir un importante paquete de novedades en Bakú y Aston Martin está obligado a elevar su apuesta si quiere mantenerles a raya como hasta ahora. Fernando Alonso ha sido el ‘tercero en discordia’, siempre en el podio, aunque en Australia se vio superado por Hamilton.

