Marta García hace historia en Austin

Marta García ha hecho en historia este sábado al convertirse en la primera campeona de la F1 Academy, la serie femenina de monoplazas impulsada por la FIA y que la próxima temporada coincidirá con la F1 en siete grandes premios del calendario. La piloto alicantina, que partía desde la pole en la primera de las tres carreras del fin de semana en el GP de Estados Unidos, ha liderado la carrera de principio a fin y ha sumado un nuevo triunfo que le ha valido para sentenciar el título.

La F1 Academy disputa en Austin la última ronda de su temporada inaugural, en la que Marta García ha sido la piloto más destacada, liderando el campeonato desde el inicio de curso. Llegó al circuito texano con 48 puntos de ventaja y ha certificado su superioridad a la primera, coronándose a falta de dos carreras. Por primera vez el campeonato femenino ha compartido programa con la F1 y algunos pilotos como Lewis Hamilton o George Russell ha seguido la carrera en el muro.

Not missing any of the action, Lewis Hamilton watches on from the Pit Wall.#F1Academy pic.twitter.com/2P5YMdz3ey — F1 Academy (@f1academy) 21 de octubre de 2023

La piloto de Prema ha dominado la primera prueba del fin de semana desde la primera vuelta, resistiendo a la presión de Abbi Pulling en la salida, para poner después tierra de por medio respecto al grupo. Marta incluso ha podido mantenerse al frente después de que la carrera tuviera que relanzarse tras un coche de seguridad por un incidente entre De Heus, Grant y Cáceres.

⚠️ Safety Car Deployed ⚠️



De Heus, Grant, and Cáceres getting tangled in T1.#F1Academy pic.twitter.com/drLyGNQqTk — F1 Academy (@f1academy) 21 de octubre de 2023

García y Pulling han seguido su particular pulso, que la valenciana ha controlado a la perfección, mientras que los neumáticos usados de Nerea Martí le han complicado la lucha por la tercera plaza y se ha visto superada por la suiza Léna Búhler.

García ha puesto el broche perfecto a la temporada y se ha llevado un triunfo merecidísimo. A falta de las dos últimas carreras de la F1 Academy en Austin, la española tiene una diferencia de 60 puntos sobre la segunda clasificada, Léna Bühler, lo que le otorga el título matemáticamente.

"Estoy sin palabras. Abbi me lo ha complicado mucho, sin duda, me ha presionado por detrás, pero lo he gestionado bien y he podido ganar. Ahora la presión ya se ha ido así que intentaré divertirme en las próximas carreras", ha celebrado Marta.

Nacida en Denia en agosto del 2000, se inició en el karting a los nueve años de edad y siete más tarde ya estaba a los mandos de un monoplaza en la F4. Las W Series abrieron una vía cuando su carrera estaba a punto de detenerse por motivos financieros.

En 2019 Marta logró un volante en la competición precursora de la actual F1 Academy. Aquella temporada finalizó en cuarta posición después de perder la tercera plaza en la última carrera del campeonato, en el que logró una histórica victoria en el GP de Alemania.

Residente en Barcelona desde 2018, fue becada por la Federación Española de Automovilismo y por el CSD, compatibilizando sus estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Pompeu i Fabra con los entrenamientos en el CAR de Sant Cugat.

Ahora, tras años buscando una oportunidad real en el que una competición sirva de trampolín para llegar a la tan ansiada Fórmula 1, Marta García ha sabido aprovechar la primera temporada de la F1 Academy para demostrar su talento.

