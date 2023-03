Marko acusa a Aston Martin de replicar el Red Bull

El de Red Bull ha cargado contra Fallows, ex jefe de aerodinámica de la escudería en 2022, que ahora está en Aston Martin A parte de Fallows, otras siete personas han fichado por Aston Martin procedentes de Red Bull

Helmut Marko, jefe ejecutivo de Red Bull ha cargado contra Dan Fallows, antiguo jefe de aerodinámica de Red Bull hasta 2022, y fichado a golpe de talonario por Aston Martin, por replicar el Red Bull en la escudería que ahora lidera Fernando Alonso.

"Si comparas los dos coches, el Aston Martin es el más similar al Red Bull. Definitivamente hay razones para pensar en ello. No es solo Fallows quien se cambió a Aston Martin, sino también algunos otros empleados. Obviamente tienen buena memoria", dijo Marko, sin pelos en la lengua.

El de Red Bull recordó que no solo Dan Fallows se ha marchado a Aston Martin después de una suculenta oferta de Lawrence Stroll, sino que con él han llegado otras siete personas que se fueron con la escudería verde, como Andrew Alessi, otro de los hombres importantes en Milton Keynes y que ahora trabaja para los de Silverstone.

Un coche parecido pero no igual

El AMR23 de Aston Martin que pilota Fernando Alonso ha dado un gran salto en comparación con el año pasado, comenzando la temporada igualado con Mercedes y detrás de Red Bull y Ferrari en la clasificación de una vuelta. El coche ha sido objeto de controversia, ya que se dice que es una copia del Red Bull, y en los tests, Adrian Newey tardó solo media hora en decir que estaría cerca.

El año pasado, el equipo Aston Martin ni siquiera logró pasar la Q1 en este circuito. El salto polémico se debe a que se acusó a Aston Martin de haber descargado documentos de forma ilegal desde la fábrica de Red Bull, pero como no está prohibido copiar en F1 y el personal que cambió de equipo ya ha pasado el periodo de 'gardening', no se pudo hacer nada. Marko, de Red Bull, dijo que la copia del enfoque no está prohibida, pero se pregunta si se puede copiar tan detalladamente sin tener documentación del coche de Red Bull.

Lo que está claro es que el diseñador de Aston Martin, Fallows, ha logrado darle la vuelta al coche para la temporada actual, pero aún queda mucho por hacer ya que la fábrica nueva aún no está acabada y el equipo de trabajo no está completo. Sin embargo, la presentación del equipo ha sido impresionante. Fallows tiene una gran admiración por Adrian Newey, el mejor diseñador de todos los tiempos, y destaca su enfoque único y su actitud abierta y respetuosa hacia los comentarios de otros miembros del equipo técnico.