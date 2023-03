¿Puede llegar la 33 de Alonso en Australia?

Las características del circuito de Albert Park y el pronóstico de lluvia pueden favorecer a Fernando y Aston Martin Un fallo de fiabilidad de los Red Bull o un toque de sus pilotos, Verstappen y Pérez, también daría una oportunidad al asturiano

Fernando Alonso disparó las expectativas entorno a su proyecto con Aston Martin al conquistar un podio en Bahrein en su primera carrera. En Arabia Saudí, un circuito a priori menos propicio al AMR23, el asturiano repitió tercer puesto. Y este fin de semana el escenario cambia de nuevo radicalmente en el trazado semi urbano de Albert Park, en Melbourne, donde Alonso debutó en F1 en 2001 y ganó en 2006, aunque también sufrió uno de los peores accidentes de su carrera en 2016. Hay varios motivos que invitan a pensar que el próximo domingo los espectadores que decidan madrugar (el GP de Australia arranca a las 7:00 h. en España), pueden llevarse una nueva alegría con Alonso en el podio y ¿por qué?, en lo más alto. La 33 es posible.

Alonso es el piloto de la actual parrilla que más veces ha competido en Melbourne. En 2022, Fernando ya estuvo a punto de la entrar en la pelea por la pole hasta que un fallo de fiabilidad del Alpine arruinó su gran ritmo. Junto a Canadá, donde quedó segundo en clasificación bajo la lluvia, fue su mejor sábado de la temporada. Con el Aston Martin, si mantiene el rendimiento de las dos primera pruebas del 2023, el asturiano tendrá opciones a todo.

Y más aún porque las previsiones meteorológicas para este fin de semana marcan lluvia, lo que igualaría fuerzas y dejaría más margen al piloto frente a las últimas exhibiciones protagonizadas por los Red Bull, que suman dos dobletes en lo que va de año.

Disfruta de Formula 1 en DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

La extrema rivalidad entre Max Verstappen y Sergio Pérez, ganador de la última carrera en Jeddah, también podría ser un factor añadido. El propio Alonso aseguró tras su podio en Arabia Saudí que necesitaría 'ayuda' de Red Bull para optar a su victoria 33. Muy simple, sabe que el RB19 es superior ahora mismo, pero si los dos pilotos de la escudería campeona se tocan en carrera o su coche acaba fallando por exprimirlo al máximo en el pulso, Fernando tendría su oportunidad.

¿Aguantará la ventaja Red Bull?

Paralelamente, el director de Red Christian Horner no está convencido de poder conservar la gran ventaja mostrada en este inicio de campeonato: "El equipo ha hecho un trabajo increíble y el RB19 supone el mejor comienzo que hemos tenido. Sólo llevamos dos carreras, pero haber conseguido dos dobletes y estar a un punto de la puntuación máxima, no creo que hubiéramos podido soñar con eso al comenzar la temporada. Necesitamos conseguir ventaja mientras tengamos un coche competitivo, y seguir avanzando. La reducción del túnel de viento (por la sanción) se aplica desde el pasado mes de octubre, así que no podíamos permitirnos el lujo de fallar al principio porque nunca íbamos a poder recuperarnos si empezábamos con desventaja", analiza."Es muy pronto. Es un calendario de 23 carreras, hemos hecho dos en Bahréin y Jeddah hasta ahora. Y los circuitos varían mucho, así que estoy seguro de que habrá idas y venidas. Pero tenemos la esperanza de poder extraer más rendimiento del coche. El reglamento aún es relativamente joven. Por lo tanto, espero ver una gran convergencia durante el transcurso del año, y la parrilla se ajustará", dice.