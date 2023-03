Alonso y la sanción de Arabia: "Era tal chapuza que incluso me hizo gracia"

El piloto asturiano, que tras conocer su sanción de 10" en Jeddah se lo tomó a broma, asegura que en realidad estaba dolido: "No me daba igual, me fastidió un poco" Fernando intervino por videoconferencia en la presentación del libro de la periodista Nira Juanco, 'El Gran Circo de la Fórmula 1' y habló de su confuso podio en Arabia

El Gran Premio de Arabia Saudí vivió un momento surrealista con la retirada y posterior restitución del podio a Fernando Alonso. El asturiano, que nada más acabar la celebración junto a Pérez y Verstappen se enteró de que tenía una sanción de 10" que le bajaba al cuarto puesto, apareció risueño ante las cámaras de DAZN: "Me da igual, que me quiten lo bailao", bromeó.

Pero una vez que la confusión se ha aclarado y Russell le ha devuelto el trofeo, Alonso ha reconocido que en realidad la decisión de bajarle del podio le dolió más de lo que aparentó, pero se lo tomó con filosofía viendo que era un despropósito. Ayer, Fernando intervino por videoconferencia en la presentación del libro de la periodista Nira Juanco, titulado 'El Gran Circo de la Fórmula 1', en el que es autor del prólogo.Y ante las preguntas del presentador del acto, Antonio Lobato, Alons volvió a hablar del podio de Jeddah: "No me daba igual, me fastidiaba un poco, pero veía que había quedado tan mal la FIA, era una chapuza tan grande que hasta me hacía un poco de gracia que me lo quitasen", aseguró el piloto asturiano.

"Me dolía un poco, pero yo decía mira qué bien, qué faena y qué imagen van a dar después de 35 vueltas sin ver el incidente y ahora penalizarme después del podio. Supongo que para Mercedes, para George y para los sponsors, era lo normal estar en el podio. Era lo normal si lo merecían y si no lo merecían, pues ya había estado en el podio yo", zanjó Alonso.

En cualquier caso, la historia tuvo un final feliz para Fernando Alonso y su equipo Aston Martin, que demostró también su acierto en los despachos al conseguir que los comisarios reconsiderasen su decisión y les devolvieran el tercer puesto.

Sobre su éxito en pista, Alonso admitió que "hemos empezado bien , con dos podios, aunque de momento los Red Bull están en otra Liga" y subrayó sus ganas "de volver a España y, por lo que me dicen, sé que se están creando grandes expectativas, incluso de gente joven que no estaba cuando yo gané los títulos en 2005 y 2006".