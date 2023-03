"¿Alonso viejo? Disparates. Dale un coche rápido y trae resultados?"

Briatore explica la ruptura con Alpine: "Valió la pena arriesgar con Aston Martin: nos ofrecieron un contrato de dos años mientras que otros, con la excusa de la edad, solo uno" "Me esperaría antes de dar por acabado ya el Mundial con Red Bull al frente. Veremos cuánto puede crecer Aston Martin. Si Fernando tiene la oportunidad, no la dejará escapar", apunta

Flavio Briatore fue el impulsor de la carrera de Fernando Alonso, al que acompañó cuando conquistó sus dos coronas mundiales (2005 y 2006) con Renault y también en momentos menos exitosos en su siguiente etapa en la escudería francesa. El italiano, que sigue asesorando al español en materia de contratos y mantiene una estrecha relación de amistad con él, ha analizado en 'Il Corriere della Sera', el que califica de "excepcional" arranque de temporada protagonizado por Fernando en Aston Martin, tras los dos podios logrados en Bahrein y Arabia.

Sin pelos en la lengua, Briatore 'atiza' a Alpine por desconfiar de Alonso y considerar que la edad sería un obstáculo, se deshace en elogios hacia Lawrence Stroll, empresario con el que se siente identificado y con el que incluso guarda semblanza física, y también se muestra crítico con Ferrari y con Sebastian Vettel, que pese a ser tetracampeón del mundo, llegó a Aston Martin "con una gran falta de ambición, al contrario que Fernando".

"Con 41 años es más rápido que cualquier piloto veinteañero", subraya Briatore, que ataca a la cúpula de Alpine - Renault al no apostar por el asturiano a largo plazo: "Decían que era demasiado viejo, que no era un hombre de equipo. Disparates. Solo dale un coche rápido y Fernando trae resultados. Es excepcional", destaca el italiano.

Explica que ante la oferta a la baja para renovar que Alpine le pusieron sobre la mesa a Alonso en julio pasado, ambos tuvieron claro que era necesario cambiar de aires: "Compartimos la decisión, nos arriesgamos. Pero valió la pena: nos ofrecieron un contrato de dos años mientras que otros, con la excusa de la edad, solo uno. Entonces supimos que Lawrence Stroll estaba formando un gran equipo. Ahí vimos las ganas de cambio que no había, por ejemplo, en el Alpine", recuerda.

Briatore explica que se decantaron por el proyecto de Aston Martin al conocer los fichajes de Lawrence Stroll para su escuderia y las ambiciosas instalaciones que el propietario de Aston Martin estaba construyendo en su sede de Silverstone: "Conozco a Lawrence desde hace 30 años, es un auténtico entusiasta de la F1, es un empresario de éxito. Comenzó como patrocinador y luego compró Racing Point. Se llevó a mucha gente de Red Bull y de otros equipos: eran los número dos o tres en sus equipos y él les dio mayores responsabilidades. Ha invertido en el túnel de viento y la nueva fábrica. Si quieres crecer, tienes que hacer esto".

Disfruta de Formula 1 en DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Además de la inversión, en opinión de Flavio la reacción de Aston Martin también se debe a la aportación de Alonso, que ha sabido contagiar su mentalidad ganadora y su nivel de exigencia a todo el personal del equipo británico, que como se ve en los grandes premios, forma una auténtica piña con el piloto español: "Fernando trajo entusiasmo y ambiciones nunca antes vistas, nada que ver con el período de Vettel. Esos también los necesitas para vencer a Ferrari y Mercedes", dice Briatore.

Tras Bahrein y Arabia Saudí Fernando Alonso ha sumado 30 puntos por los 44 de Verstappen y los 43 de Sergio Pérez. Sin duda los Red Bull están ahora mismo en una dimensión superior, pero Briatore considera que aún pueden haber sorpresas: "Me esperaría un poco antes de dar por acabado ya el Mundial. El Aston Martin sigue siendo un coche 'virgen': veremos cuánto puede crecer con la evolución. Los demás todavía tienen que entender sus problemas. Fernando tiene un coche que es fácil de entender y manejar. Si tiene la oportunidad de ganar, no la dejará escapar".

La crisis de Ferrari

Briatore, como buen italiano , también pone el foco en la crisi de Ferrari: "En Maranello hay gente que habla durante el invierno, cuando lo que necesitamos es hacer un análisis en profundidad de por qué no hemos ganado en más de 15 años". Para él la responsabilidad es de "la propiedad de Ferrari y no la veo muy metida en esto. No basta con cambiar a uno solo. Necesitamos personas de peso en el equipo, ahora no las hay. Recuerdo que empezaron a ganar continuamente cuando sacaron a 10-12 personas de Benetton. Lo hicieron bien" , señala Flavio, que habla también del despido de Mattia Binotto.

"Había hecho un buen trabajo, el año pasado Ferrari fue competitivo. Pero luego había concentrado demasiadas responsabilidades en sí mismo y esto crea problemas. Cambiaron las reglas del campeonato con el porpoising y demás... penalizaron a Ferrari, había que dar un puñetazo en la mesa y quedarse atascado. No se trata de que si uno se equivoca en su proyecto (Mercedes) después de ocho años de victorias hay que cambiar el reglamento", critica, Briatore que pide "un margen de tiempo" para Vasseur: “Lo conozco bastante bien: es un gran trabajador, es serio. Acaba de llegar y está entrenando a un equipo con los pilotos que ha encontrado".

Por último y entre los pilotos con proyección de futuro, Briatore se inclina por "George Russell, que ya sabe ganar y ahora siempre está por delante de Hamilton. Es un martillo".